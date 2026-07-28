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Elodie e Franceska Nuredini in Puglia: quanto costa la vacanza di coppia nel casale del ‘600

Elodie e Franceska Nuredini si godono la loro prima vacanza insieme. Da qualche giorno sono volate in Puglia, dove stanno trascorrendo le loro giornate in un lussuoso casale del ‘600.
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A cura di Valeria Paglionico
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Elodie e Franceska Nuredini si stanno godendo la loro prima estate insieme: se da un lato la cantante si è concessa un anno di riposo, la ballerina sta apparendo sui palcoscenici più ambiti, ultimo tra tutti quello del concerto di Sfera Ebbasta (dove è stata raggiunta proprio dalla compagna, diventata protagonista di una performance a sorpresa). Ora per loro è arrivato il momento del relax e, dopo essere state in un meraviglioso castello del Cilento, sono volate in Puglia: in quale location esclusiva stanno soggiornando?

La vacanza in Puglia di Elodie e Franceska

Da giorni si diceva che Elodie e Franceska stessero trascorrendo qualche giorno in Puglia tra mare, concerti e tintarella ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale grazie ad alcune Stories pubblicate dalla cantante.

Elodie e Franceska in Puglia
Elodie e Franceska in Puglia

Sebbene non abbia taggato la location, i panorami mostrati hanno "parlato chiaro": le due stanno soggiornando a Masseria Marzalossa, un'antica dimora storica che si trova a Fasano.

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Masseria Marzalossa
Masseria Marzalossa

Risalente al XVII secolo e appartenuta alla famiglia dei Guarini (che ancora oggi la gestisce), la struttura è stata completamente restaurata, diventando un casale di lusso perfetto per rilassarsi nella natura incontaminata tra ulivi secolari e mura di pietra.

Masseria Marzalossa
Masseria Marzalossa

Quanto costa una suite nella masseria a Fasano

Masseria Marzalossa conta 12 stanze suddivise in junior suite, suite e deluxe suite con vasca idromassaggio privata, tutte finemente arredate, così da essere spazi raffinati, tranquilli e rilassanti. Il pezzo forte del casale?

Masseria Marzalossa
Masseria Marzalossa

La maxi piscina costruita nell'antica limonaia, dove si può nuotare, praticare joga o farsi fare un massaggio. All'interno della struttura non manca un ristorante tipico, che offre anche olio, vino e verdure biologiche prodotte in loco. Quanto costa organizzare una vacanza qui? In alta stagione bisogna prenotare per un minimo di 3 notti e i prezzi proposti spaziano tra i 1.237 euro e i 1.748 euro a seconda della tipologia di suite scelta. In quanti sognano di trascorrere un weekend rilassante qui?

Masseria Marzalossa
Masseria Marzalossa
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