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Elodie e Franceska fanno il bagno nude nella Jacuzzi con vista: sono in un resort da 2mila euro a notte

Elodie e Franceska sono sempre più unite e affiatate e a dimostralo è stata una foto condivisa di recente, nella quale sono apparse mentre fanno il bagno nude in una Jacuzzi con vista: dove si trovano?
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A cura di Valeria Paglionico
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Come annunciato alla fine del tour 2025, Elodie si è presa una temporanea pausa dalla musica e tornerà sul palco solo nel 2027, così da godersi il meritato relax dopo gli ultimi anni di grandi successi. Sui social, però, continua a essere super attiva, documentando sia gli eventi glamour a cui partecipa che i look scelti per la quotidianità. In tutte le foto e le Stories appare sempre super affiatata al fianco di Franceska Nuredini, la ballerina che l'ha accompagnata in tutti i concerti e con la quale ora pare proprio che ci sia del tenero. Proprio di recente le due si sono concesse una vacanza all'insegna del lusso e ne hanno approfittato per fotografarsi nude e abbracciate in una piscina con vista.

Qual è il resort scelto da Elodie e Franceska per la vacanza di primavera

Nelle ultime ore Elodie ha postato un nuovo album del suo "anno sabbatico" e tra le foto ce n'è una in particolare che ha attirato le attenzioni dei fan: quella in cui appare completamente nuda in una Jacuzzi all'aperto con Franceska che la abbraccia, coprendole il seno.

Elodie al Lefay Resort & SPA Lago di Garda
Elodie al Lefay Resort & SPA Lago di Garda

Dove si trovano? Al Lefay Resort & SPA Lago di Garda, un meraviglioso hotel a 5 stelle che si trova a Gargnano, uno dei borghi più pittoreschi del Lago di Garda. La struttura è situata all'interno di un parco naturale di 11 ettati, ovvero l’incantevole Riviera dei Limoni, e offre dei meravigliosi panorami sulle dolci colline locali e sui boschi che si affacciano sul lago. Le due hanno trascorso una vacanza proprio qui ma, a dispetto di quanto si possa pensare, non erano sole, con loro c'erano anche diversi amici, dalla sorella di Elodie a Tananai.

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Lefay Resort & SPA Lago di Garda
Lefay Resort & SPA Lago di Garda

La suite con la Jacuzzi in terrazza

La camera scelta da Elodie e Franceska al Lefay Resort & SPA sul Lago di Garda è la Sky Suite, un vero e proprio "rifugio di lusso" che coniuga privacy e relax. Oltre a essere dotata di un'ampia living room e di una sauna privata, ha anche una Jacuzzi esterna (quella in cui si sono fotografate), affiancata da un elegante solarium.

La Sky Suite al Lefay Resort & SPA Lago di Garda
La Sky Suite al Lefay Resort & SPA Lago di Garda

Situata in terrazza, la piscina riscaldata offre un meraviglioso panorama tra lago e cielo ed è l'ideale per le coppie alla ricerca di un'esperienza romantica. Quanto costa un soggiorno qui? La tariffa standard è di 1.715 euro a notte ma si passa a 1.925 col pacchetto benessere, ovvero con pernottamento, colazione a buffet, ingresso alla spa e massaggio di coppia. In quanti sognano una vacanza di lusso tanto rilassante come quella che si sono concesse Elodie e Franceska?

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