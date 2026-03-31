Elodie e Franceska fanno il bagno nude nella Jacuzzi con vista: sono in un resort da 2mila euro a notte
Come annunciato alla fine del tour 2025, Elodie si è presa una temporanea pausa dalla musica e tornerà sul palco solo nel 2027, così da godersi il meritato relax dopo gli ultimi anni di grandi successi. Sui social, però, continua a essere super attiva, documentando sia gli eventi glamour a cui partecipa che i look scelti per la quotidianità. In tutte le foto e le Stories appare sempre super affiatata al fianco di Franceska Nuredini, la ballerina che l'ha accompagnata in tutti i concerti e con la quale ora pare proprio che ci sia del tenero. Proprio di recente le due si sono concesse una vacanza all'insegna del lusso e ne hanno approfittato per fotografarsi nude e abbracciate in una piscina con vista.
Qual è il resort scelto da Elodie e Franceska per la vacanza di primavera
Nelle ultime ore Elodie ha postato un nuovo album del suo "anno sabbatico" e tra le foto ce n'è una in particolare che ha attirato le attenzioni dei fan: quella in cui appare completamente nuda in una Jacuzzi all'aperto con Franceska che la abbraccia, coprendole il seno.
Dove si trovano? Al Lefay Resort & SPA Lago di Garda, un meraviglioso hotel a 5 stelle che si trova a Gargnano, uno dei borghi più pittoreschi del Lago di Garda. La struttura è situata all'interno di un parco naturale di 11 ettati, ovvero l’incantevole Riviera dei Limoni, e offre dei meravigliosi panorami sulle dolci colline locali e sui boschi che si affacciano sul lago. Le due hanno trascorso una vacanza proprio qui ma, a dispetto di quanto si possa pensare, non erano sole, con loro c'erano anche diversi amici, dalla sorella di Elodie a Tananai.
La suite con la Jacuzzi in terrazza
La camera scelta da Elodie e Franceska al Lefay Resort & SPA sul Lago di Garda è la Sky Suite, un vero e proprio "rifugio di lusso" che coniuga privacy e relax. Oltre a essere dotata di un'ampia living room e di una sauna privata, ha anche una Jacuzzi esterna (quella in cui si sono fotografate), affiancata da un elegante solarium.
Situata in terrazza, la piscina riscaldata offre un meraviglioso panorama tra lago e cielo ed è l'ideale per le coppie alla ricerca di un'esperienza romantica. Quanto costa un soggiorno qui? La tariffa standard è di 1.715 euro a notte ma si passa a 1.925 col pacchetto benessere, ovvero con pernottamento, colazione a buffet, ingresso alla spa e massaggio di coppia. In quanti sognano una vacanza di lusso tanto rilassante come quella che si sono concesse Elodie e Franceska?