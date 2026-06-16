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Vacanze in famiglia per Elodie e Franceska Nuredini: dove hanno trascorso il weekend

Elodie e Franceska hanno trascorso l’intero weekend con la famiglia della cantante: qual è la location scelta per questa occasione speciale?
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A cura di Valeria Paglionico
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Elodie e Franceska Nuredini sono la coppia più chiacchierata del momento: dopo aver cominciato la loro storia a debita distanza dai riflettori, ora non si nascondono più e non esitano a mostrarsi insieme sui social, dove postano regolarmente le foto della loro quotidianità, dai viaggi in giro per il mondo alle uscite romantiche, fino ad arrivare ai dolci risvegli fianco a fianco. Il loro amore è così intenso e travolgente che la cantante ha deciso di presentare la compagnia in famiglia: ecco dov'è che le due hanno trascorso il weekend con il papà, la mamma, la sorella e la nonna di Elodie.

Elodie e Franceska al Lago di Alserio

Tutti coloro che credevano che Elodie avesse organizzato un semplice pranzo in famiglia per presentare a tutti Franceska si sbagliavano, la verità è che ha trascorso l'intero weekend con le persone più importanti della sua vita. La location scelta per questa occasione speciale è il lago di Alserio, in provincia di Como, in Brianza, definita "l'area dei laghetti minori" nei pressi del comune di Erba.

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Si tratta di una Riserva Naturale protetta in cui ci si può dare alle escursioni e al relax, il tutto immersi nella tranquillità e nella privacy. Elodie e Franceska ne hanno approfittato per passeggiare tra i sentieri, per fare delle cene romantiche sullo sfondo del lago e per trascorrere del tempo di qualità (lontane dai riflettori) con i familiari della cantante.

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Franceska a Villa Adelaide
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Quanto costa dormire a Villa Adelaide

Il luogo chiave del weekend in famiglia di Elodie e Franceska è stato Villa Adelaide Tassera, conosciuta anche come Billa Cramer, un edificio storico del XIX secolo dove alla fine dell'800 soggiornò anche il re d'Italia Umberto I.

Villa Adelaide
Villa Adelaide

Eleganti arredi antichi, bow windows sporgenti, saloni aristocratici e decorazioni tipiche delle tudor homes: a farla da padrone, però, è l'enorme parco romantico di oltre 80mila mq. Complice il mood super chic e rilassato, la location viene spesso utilizzata per matrimoni e cerimonie. Quanto costa visitarla? La semplice visita guidata costa 16 euro, mentre per una camera doppia nel b&b in loco si arrivano a spendere al massimo 196 euro.

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