La foto di famiglia di Elodie con papà Roberto: “Un padre e le sue figlie. Niente di più importante”

In occasione del pranzo in famiglia con Franceska Nuredini, Elodie ha posato con la sorella Fey e il papà Roberto. Quest’ultimo ne ha approfittato per fare una dolce dedica a entrambe le figlie: ecco le sue parole.

Nelle ultime ore si sta parlando molto di Elodie e Franceska Nuredini, la coppia più chiacchierata del momento che ormai è "uscita allo scoperto" anche sui social. La cantante è appena tornata da un viaggio rilassante in Croazia e come prima cosa si è riunita con la sua dolce metà, alla quale ha presentato ufficialmente la famiglia. Le due hanno visitato Villa Adelaide, una residenza ottocentesca sul lago di Alserio, vicino Erba, solitamente scelta per i matrimoni. Tanto è bastato per scatenare i gossip su delle possibili nozze in vista. Al momento, però, si tratta solo di un pettegolezzo, l'unica cosa certa è che il papà della popstar, Roberto Di Patrizi, ne ha approfittato per condividere sui social un'inedita foto di famiglia.

La dedica di Roberto Di Patrizi alle figlie

Il pranzo a Villa Adelaide organizzato da Elodie ieri mattina è stata una vera e propria reunion di famiglia: oltre alla fidanzata Franceska, infatti, c'erano anche la mamma Claudia Marthe col compagno Francesco Cramer, la nonna materna Marise Urgin, la sorella Fey Di Patrizi e il papà Roberto. È stato proprio quest'ultimo a condividere un dolcissimo scatto con le due figlie, nel quale è apparso sorridente e soddisfatto al loro fianco. Una volta postata la foto sui social, ha aggiunto una didascalia tenerissima che recita: "Il mondo cambia. Il tempo vola. Le vite prendono direzioni diverse. Ma ci sono momenti che tengono tutto insieme. Questo è uno di quelli. Un padre e le sue figlie. Niente di più importante".

Il pranzo in famiglia a Villa Adelaide

"L'amore è un abbraccio"

Elodie lo abbraccia avvicinando la bocca alla sua guancia, Fey guarda dritto in camera sfoggiando un sorriso dolce: lo scatto di famiglia è la prova evidente del fatto che Roberto Di Patrizi è un padre premuroso e protettivo. Nonostante le numerose difficoltà personali e professionali che ha affrontato negli anni, ha sempre provato a essere presente nelle loro vite, sostenendole e standogli vicino anche dopo il divorzio da Claudia. Cosa fa nella vita? Dopo essere stato a lungo artista di strada, ora sta inseguendo la passione per la fotografia. Non sorprende, dunque, che lo scatto con Elodie e Fay sia "a prova di copertina", il suo titolo? "Love is a hug", ovvero "L'amore è un abbraccio".