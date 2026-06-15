Elodie e Franceska a letto insieme, poco prima la visita a una location per matrimoni con la famiglia Di Patrizi

Si fa sempre più solido il rapporto tra Elodie e Franceska Nuredini. Sui social della cantante è prima finita una foto in cui la coppia appare insieme alla famiglia Di Patrizi mentre visita villa Adelaide, nota location per matrimoni. Poi lo scatto intimo, realizzato a letto, simbolo di un’intimità che le due non hanno mai nascosto.

Si starebbe preparando a compiere un ulteriore passo avanti il rapporto tra Elodie e Franceska Nuredini. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal profilo Instagram della cantante che, poche ore fa, ha condiviso due foto particolarmente simboliche.

Nel primo scatto, Elodie, accompagnata dai suoi familiari, ha visitato insieme a Franceska Villa Adelaide, location per matrimoni in provincia di Como. Che la visita alla struttura fosse legata a un evento che riguarda da vicino la cantante lo suggerisce il fatto che ad accompagnare la coppia fossero proprio i suoi familiari: la madre Claudia Marthe insieme al marito Francesco Cramer, il padre Roberto Di Patrizi, la sorella Fey e Marise Urgin, la nonna materna. Al centro dello scatto, perfettamente inserita nel contesto familiare di Elodie, c’era anche Franceska, la ballerina che avrebbe rivoluzionato la vita privata della cantante.

Elodie, insieme ai suoi familiari e a Franceska, visita Vila Adelaide, nota location per matrimoni.

Ma è un altro scatto, pubblicato tra le Instagram Stories poco dopo, a dimostrare con forza il desiderio di Elodie di non nascondere ai suoi follower nulla di quanto riguarda il rapporto con la compagna. Nella foto pubblicata sui social, Di Patrizi e Nuredini sono a letto insieme, vicinissime e sorridenti, sempre più innamorate. Che la sequenza di immagini condivise da Elodie voglia suggerire l’ulteriore evoluzione che il rapporto tra le due donne si appresta a compiere?

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Ciò che è certo è che Franceska è ormai diventata una costante nella vita della cantante. Quello che era cominciato come un rapporto principalmente professionale si sarebbe rapidamente trasformato in una storia d’amore che continua a raccogliere l’attenzione del pubblico. Ed Elodie non fa nulla per nascondere quanto questo nuovo legame la renda felice, con la ballerina entrata prepotentemente nella sua vita al punto da averla spinta a cambiare tutto ciò che, sul piano sentimentale, aveva costruito fino a quel momento. Il rapporto con Andrea Iannone, ad esempio, sarebbe rimasto sullo sfondo e si sarebbe concluso quando la cantante ha deciso di abbracciare questa nuova fase della sua vita insieme alla ballerina, ormai diventata irrinunciabile.