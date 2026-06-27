Elodie e Franceska Nuredini si baciano sul carro del Milano Pride 2026

Elodie e Franceska Nuredini hanno partecipato insieme al Milano Pride 2026. La cantante e la ballerina, acclamate e filmate dai fan, si sono scambiate un bacio mentre ballavano su uno dei carri che hanno sfilato durante il corteo.

Elodie e Franceska Nuredini hanno preso parte al Milano Pride 2026, la manifestazione che ha visto migliaia di persone sfilare in un lunghissimo corteo a sostegno dei diritti della comunità LGBTQIA+. La cantante e la ballerina, che da mesi fanno coppia fissa, sono state filmate e acclamate da migliaia di presenti mentre si scatenavano sulle note di alcuni dei brani più noti del momento, alcuni dei quali firmati proprio da Elodie Di Patrizi. Un gesto in particolare è apparso simbolico ed è avvenuto quando le due si sono scambiate un fugace bacio mentre si trovavano in piedi su uno dei carri che ha partecipato al corteo. Un gesto con il quale entrambe hanno rivendicato con orgoglio la loro storia d’amore, sulla quale si è scritto e detto moltissimo.

Gli organizzatori del Milano Pride, la cui partenza è stata fissata alle 17:00 per evitare le ore più calde della giornata, hanno dedicato la manifestazione odierna a Mirko Moriconi e alla madre Katy Andreoni, uccisi in Versilia a fucilate dall’uomo che consideravano padre e marito e che non aveva mai accettato l’omosessualità del figlio.

Diversi gli esponenti del mondo politico presenti al corteo. Tra loro anche Elly Schlein, che ha lanciato un accorato appello contro l’omotransfobia, e il sindaco di Milano Beppe Sala. Al Pride hanno partecipato oltre 350mila persone, un fiume umano che si è riversato in strada nonostante le temperature elevate, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento culturale in un Paese che ha ancora bisogno di lavorare su temi come inclusione e accettazione. Temi sui quali Elodie, e Franceska in misura minore data la minore popolarità, si sono esposte fin dall’inizio della loro carriera, approfittando dell'ascendente esercitato ognuna sul proprio pubblico per sostenere un tema che a entrambe sta profondamente a cuore, e non solo per ragioni personali.