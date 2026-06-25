Mamma e figlio uccisi a Camaiore, le liti continue con il padre Piero Moriconi: “Valutava di ucciderli da un po’”

Erano legatissimi Mirko e Kety, il 24enne ucciso insieme alla madre da Piero Moriconi a Camaiore. Il ragazzo era stato ricoverato per alcune dipendenze da alcol e droghe dovute alle sue fragilità, ma non aveva mai avuto un buon rapporto con il padre, che non accettava il suo orientamento sessuale. La madre, invece, avrebbe sempre cercato di mediare tra i due.

Mirko e la mamma Kety (Foto da Facebook).

Non appare pentito Piero Moriconi, l'uomo che ha ucciso il figlio 24enne Mirko e la moglie Kety Andreoni. Secondo quanto apprende Fanpage.it, alle autorità ha detto che da tempo stava ragionando sulla possibilità di uccidere i due familiari con i quali litigava spesso. Mamma e figlio, invece, erano più legati: ultimamente gli screzi tra Kety e Mirko erano aumentati, forse a causa di alcune dipendenze e fragilità che il 24enne non riusciva a lasciarsi alle spalle. Il giovane, molto affezionato alla madre, sognava di fare il cantautore ed era nato e cresciuto a Camaiore, dove aveva frequentato anche le scuole.

Con il padre le differenze erano tantissime e Moriconi non ha mai accettato la personalità del figlio. Perfino le sue fragilità o il suo orientamento sessuale erano oggetto di scontro. La madre, invece, si impegnava per comprenderlo, entrare nel suo mondo e trasmettere i suoi pensieri anche a Moriconi, con il quale però i rapporti non sono mai migliorati. Agli inquirenti che lo hanno sentito stanotte ha raccontato di essersi sentito a lungo escluso dal legame che Kety e suo figlio avevano costruito e che lentamente quella "gelosia" per il rapporto costruito dai due si era trasformata nella convinzione di "essere inutile". Per questo, come ha poi affermato davanti agli inquirenti, da tempo stava pensando al delitto, poi consumatosi davanti casa.

Sui social, il 24enne attribuiva la distanza con il padre al suo orientamento sessuale. "È brutto quando un padre ti preferisce morto che gay", scriveva su TikTok. Secondo chi indaga, anche a causa dei problemi familiari, il giovane era sprofondato nel tunnel della dipendenza da alcol e droghe e le sue fragilità lo avrebbero portato perfino al ricovero nel tentativo di riprendersi. Il tutto con il supporto della madre, mai mancato, anche se negli ultimi tempi le sue dipendenze avevano generato discussioni anche con lei. Andreoni aveva cercato però sempre di mediare tra il figlio e il marito: le liti tra i coniugi non avevano fatto altro che aumentare, anche se nella coppia non si sarebbe mai parlato di separazione.