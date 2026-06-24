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Tragedia familiare a Camaiore, uccide la moglie e il figlio 24enne a fucilate al culmine di una lite: arrestato

Un uomo di 63 anni ha ucciso a colpi di fucile la moglie 50enne e il figlio 24enne nella loro casa a Camaiore, poi è stato preso in carico dai carabinieri. A lanciare l’allarme alcuni familiari che hanno udito gli spari. Indagini in corso.
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A cura di Ida Artiaco
Immagine di repertorio
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Ha ucciso la moglie e il figlio 24enne a colpi di fucile, poi è arrestato dai carabinieri allertati da un familiare che ha udito gli spari. Tragedia familiare oggi, mercoledì 24 giugno, a Camaiore (Versilia), dove, poco prima delle 15, Piero Moriconi, 63 anni, ha ammazzato la moglie Kathy Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko. Il delitto si sarebbe verificato al culmine di una lite, scoppiata per motivi ancora in via di accertamento, come confermano fonti investigative a Fanpage.it.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'allarme è stato lanciato da un nipote che, uditi gli spari, si è avvicinato alla casa e ha richiesto immediato aiuto. La centrale operativa del 118 ha ricevuto la chiamata alle 14.32, in cui veniva segnalata una sparatoria in corso a Camaiore, nella zona di Pieve, e la presenza di una persona armata sul tetto dell'abitazione.

Sul posto sono stati inviati diversi mezzi di soccorso: l'automedica del 118 di Viareggio, un'ambulanza con infermiere della Misericordia di Camaiore, la Croce Rossa di Viareggio, l'elisoccorso Pegaso 3 e i carabinieri, oltre all'allerta per i vigili del fuoco. Una volta messa in sicurezza l'area dalle forze dell'ordine, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna e del 24enne. L'autore del gesto è rimasto sul posto fino all'arrivo dei carabinieri, che l'hanno trovato nel cortile dell'abitazione.

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Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è maturata la tragedia. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile.

In aggiornamento. 

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