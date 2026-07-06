Gossip
video suggerito
video suggerito

Franceska Nuredini ufficializza la storia d’amore con Elodie: “La mia fidanzata stupenda”

Era già chiaro da settimane ma, laddove fosse ancora servita, arriva la conferma ufficiale da parte di Franceska Nuredini che ufficializza il legame con Elodie Di Patrizi.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Stefania Rocco
Immagine

Era già chiaro da tempo che Franceska Nuredini ed Elodie Di Patrizi fossero una coppia. Lo avevano dimostrato lasciandosi fotografare insieme, anche durante momenti di intimità, nel corso dei loro viaggi in giro per il mondo oppure, più recentemente, quando si erano scambiate un bacio su uno dei carri che hanno sfilato durante il Pride di Milano.

Adesso, però, arriva l’ufficialità da parte della ballerina, che ha approfittato di una foto pubblicata su Instagram per dare una connotazione precisa al loro legame. "La mia fidanzata stupenda", ha scritto Franceska in un commento pubblicato sotto un carosello di immagini postato da Elodie, in cui la cantante compare da sola o insieme a lei. Si tratta di parole chiare e inequivocabili: quella tra queste due donne è una vera e propria storia d’amore che è ormai diventata importante.

Il commento di Franceska Nuredini
Il commento di Franceska Nuredini

Talmente importante che, qualche settimana fa, si erano rincorse perfino una serie di indiscrezioni relative alla volontà delle due di sposarsi. Elodie e Franceska erano state fotografate mentre, insieme alla famiglia della cantante al completo, visitavano una splendida villa utilizzata come location per matrimoni. In molti avevano immaginato che quel sopralluogo fosse legato proprio alle loro nozze, ma Elodie e Franceska hanno preferito non aggiungere alcun dettaglio, tutelando la loro vita privata come hanno fatto fin dall’inizio della relazione.

Leggi anche
Elodie e Franceska Nuredini si baciano sul carro del Milano Pride 2026

Eppure il pubblico e i fan sono pazzi di loro e di questo rapporto, nato nel corso dell’ultimo tour della cantante. Un legame per il quale Elodie ha deciso di chiudere la sua precedente storia d’amore con il motociclista Andrea Iannone, al quale era legata da circa due anni. Sono bastate la passione nata con Franceska e i sentimenti che si è resa conto di provare nei suoi confronti a spingerla a rimettere in discussione la sua vita. E lo ha fatto fin dall’inizio senza nascondersi, una scelta di sincerità che è stata profondamente apprezzata da chi la segue e la sostiene da anni.

Immagine
Intervista
Perché Francesca Barra ha lasciato 4 di Sera: "Stravolta dalla morte di mio padre"
Il sostegno di Poletti: "C'è sempre stato, è una grande persona"
L'ipotesi di un rientro in tv: "Non so cosa accadrà, ma non me ne preoccupo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views