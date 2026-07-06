Franceska Nuredini ufficializza la storia d’amore con Elodie: “La mia fidanzata stupenda”

Era già chiaro da settimane ma, laddove fosse ancora servita, arriva la conferma ufficiale da parte di Franceska Nuredini che ufficializza il legame con Elodie Di Patrizi.

Era già chiaro da tempo che Franceska Nuredini ed Elodie Di Patrizi fossero una coppia. Lo avevano dimostrato lasciandosi fotografare insieme, anche durante momenti di intimità, nel corso dei loro viaggi in giro per il mondo oppure, più recentemente, quando si erano scambiate un bacio su uno dei carri che hanno sfilato durante il Pride di Milano.

Adesso, però, arriva l’ufficialità da parte della ballerina, che ha approfittato di una foto pubblicata su Instagram per dare una connotazione precisa al loro legame. "La mia fidanzata stupenda", ha scritto Franceska in un commento pubblicato sotto un carosello di immagini postato da Elodie, in cui la cantante compare da sola o insieme a lei. Si tratta di parole chiare e inequivocabili: quella tra queste due donne è una vera e propria storia d’amore che è ormai diventata importante.

Il commento di Franceska Nuredini

Talmente importante che, qualche settimana fa, si erano rincorse perfino una serie di indiscrezioni relative alla volontà delle due di sposarsi. Elodie e Franceska erano state fotografate mentre, insieme alla famiglia della cantante al completo, visitavano una splendida villa utilizzata come location per matrimoni. In molti avevano immaginato che quel sopralluogo fosse legato proprio alle loro nozze, ma Elodie e Franceska hanno preferito non aggiungere alcun dettaglio, tutelando la loro vita privata come hanno fatto fin dall’inizio della relazione.

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Eppure il pubblico e i fan sono pazzi di loro e di questo rapporto, nato nel corso dell’ultimo tour della cantante. Un legame per il quale Elodie ha deciso di chiudere la sua precedente storia d’amore con il motociclista Andrea Iannone, al quale era legata da circa due anni. Sono bastate la passione nata con Franceska e i sentimenti che si è resa conto di provare nei suoi confronti a spingerla a rimettere in discussione la sua vita. E lo ha fatto fin dall’inizio senza nascondersi, una scelta di sincerità che è stata profondamente apprezzata da chi la segue e la sostiene da anni.