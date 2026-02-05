“La storia tra Elodie e Iannone finita per un ultimatum”: le indiscrezioni sulla rottura

La fine della storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone si è consumata quasi in sordina, alla fine di quest'anno i due hanno preso strade diverse e, a quanto pare, avrebbero anche iniziato a frequentare nuove persone. La cantante è ormai inseparabile dalla ballerina Franceska Nuredini, mentre il motociclista è stato avvistato in compagnia di Rocìo Munoz Morales. Nel frattempo, però, emergono delle indiscrezioni su quali siano stati i motivi che hanno portato alla rottura della coppia.

Il presunto ultimatum di Andrea Iannone a Elodie

Stando a quanto si legge sul settimanale Oggi, la storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone, che ormai procedeva da qualche anno senza particolari interruzioni, si sarebbe conclusa perché l'atleta avrebbe dato un ultimatum alla cantante. Secondo la rivista, infatti, Iannone era pronto per costruire seriamente una famiglia e non ne aveva fatto mistero con la sua compagna, palesandole le sue intenzioni, ma la cantante non avrebbe retto questa pressione, perché non sarebbe ancora arrivato il momento di diventare "madre e moglie". Eppure, nelle interviste rilasciate da quando hanno ufficializzato la loro relazione, Elodie ha sempre dichiarato di aver trovato una persona con la quale sentirsi sé stessa al 100%, con cui condividere progetti, risate e tanto altro.

I nuovi flirt di Elodie e Iannone

Da quando la loro storia si è conclusa, però, come riporta anche il settimanale, pare che la cantante abbia bisogno di un momento per pensare solo a sé: "La cantante romana, secondo persone a lei vicine, in questo periodo avrebbe solo voglia di leggerezza e di tempo da dedicare a sé stessa" si legge. La frequentazione con Franceska Nuredini le dà senza dubbio spensieratezza, ed è quello che la cantante cercava dopo una separazione che, di fatto, è stata comunque impegnativa. Nel frattempo anche Iannone sembra aver riaperto il suo cuore, l'incontro madrileno con l'ex compagna di Raoul Bova, pare sia stato folgorante e, infatti, tra loro la conoscenza sembrerebbe andare a gonfie vele.