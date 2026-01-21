Elodie con Franceska Nuredini dopo il viaggio in Thailandia: “Euforiche e felici”, le reazioni al paparazzo

Elodie è rientrata dal suo viaggio in Thailandia e una delle prime tappe è stata dal parruchiere. La celebre artista è di nuovo al centro della cronaca rosa per la sua vita sentimentale che cerca di tenere avvolta da riserbo, ma senza ottenere troppi risultati. La sua storia con Andrea Iannone, paparazzato recentemente con Rocio Munoz Morales, sarebbe giunta ufficialmente al capolinea e la vicinanza con Franceska Nuredini, ballerina che fa parte del suo corpo di ballo, appare sempre più curiosa.

Non hanno nascosto la loro intesa nell'ultimo mese, con le foto pubblicate su Instagram, e neanche davanti ai paparazzi che le hanno immortalate durante una giornata dal parrucchiere. "Sono felici e euforiche", scrive il settimanale nel servizio a loro dedicato che racconta dell'incontro avvenuto a Milano. L'artista e la ballerina si sono accorte che il fotografo le osservava e fotografava, e si sono rese buffe davanti ai suoi occhi mettendosi in posa dalla postazione lavatesta del loro hairstylist di fiducia. Insieme, dopo aver dato una sistemata ai capelli, sono rientrate nell'abitazione di Elodie. Non c'è nessuna conferma circa la natura del loro rapporto: il rumor su una loro presunta relazione resta un chiacchiericcio digitale.

L'allontanamento da Andrea Iannone

Ciò che sembrerebbe essere certo, seppur non sia arrivata conferma dai diretti interessati, è l'allontanamento da Andrea Iannone, il suo compagno da diversi anni. Il pilota di Moto GP è stato paparazzato all'esterno di un hotel a 5 stelle con Rocio Munoz Morales, conosciuta durante il viaggio nelle festività natalizie a Madrid, dove avrebbero trascorso insieme una notte, stando al racconto di Chi. In più, ha aggiunto un commento a uno degli ultimi post della showgirl spagnola, gesto che ha acceso ancor di più il gossip e che potrebbe confermare il flirt.