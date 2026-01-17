La vacanza di Elodie in Thailandia: quanto costano gli hotel di lusso e i luoghi visitati dall’artista

Elodie in vacanza in Thailandia al Phulay Bay Ritz–Carlton Reserve

Negli ultimi tempi si parla sempre di più della presunta relazione tra Elodie e una delle sue ballerine, Franceska Nuredini, in seguito alla rottura della cantante con Andrea Iannone. Proprio in questi giorni le due hanno condiviso diverse foto sui social della loro vacanza in Thailandia insieme alle altre ballerine del tour. Tra costumi sexy, vestiti con significati nascosti e capelli al naturale, c'è proprio da dirlo: le foto di Elodie fanno venire voglia di andare in Thailandia ed esplorare quei posti magici. Dagli hotel di lusso alle spiagge paradisiache, passando per tempi sacri e mercati bizzarri, ecco quali sono i luoghi visitati da Elodie e Franceska che potrebbero ispirarci per una vacanza in Thailandia.

Gli hotel visitati da Elodie e Franceska

Dalle foto sui social, gli hotel in cui avrebbe soggiornato la cantante sono principalmente tre e tutti davvero suggestivi, oltre che di lusso. Il primo, Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve, si trova a Krabi, città del Sud della Thailandia, affacciata sul Mare delle Andamane, a circa 814 km a sud di Bangkok.

Una delle ville del Phulay Bay, Ritz–Carlton Reserve

Si tratta di un lussuoso resort a 5 stelle con ville e bungalow immersi nella natura incontaminata, spa e ristoranti di alto livello; per soggiornare in questo hotel di lusso i prezzi partono da almeno 800 euro a notte, aumentando a seconda dell'opzione e del periodo scelti.

Elodie e Franceska al Phulay Bay, Ritz–Carlton Reserve

La cantante ha poi soggiornato al Capella Bangkok, hotel di lusso situato in riva al fiume Chao Phraya a Bangkok, riconosciuto a livello internazionale (a volte addirittura classificato tra i migliori al mondo) e membro del gruppo di lusso Capella Hotels and Resorts. L'hotel a 5 stelle offre sistemazioni lussuose, ristoranti stellati Michelin, come con il Côte, un design interno molto raffinato e moderno, ispirato all'opera e all'arte.

Una delle suite di Capella Bangkok

Anche in questo caso i prezzi dell'hotel possono variare a seconda del periodo e della suite scelta, ma essendo uno degli hotel migliori al mondo, soprattutto per il suo eccellente servizio, non c'è da stupirsi che i prezzi partano da un minimo di circa 1000 euro a notte per una matrimoniale.

Elodie in una stanza d’hotel sul fiume Chao Phraya a Bangkok, da una camera del Capella Bangkok

Infine, situato nella suggestiva isola thailandese di Phuket, si trova il terzo hotel di lusso in cui ha soggiornato Elodie, l' Amanpuri. Affacciato sul Mare delle Andamane, Amanpuri è il primo e iconico resort della lussuosa catena Aman. Immerso in un'oasi di lussureggiante vegetazione tropicale, dove le ville fondono perfettamente la tradizione thailandese con una natura senza tempo.

Amanpuri, Thailandia

Situato su una collina che domina un tratto privato della costa occidentale di Phuket, il resort è elegante e spazioso, con bagni e spogliatoi di grandi dimensioni, ville uniche e ben organizzate. Soggiornare in questo prestigioso resort a 5 stelle ha dei prezzi evidentemente elevati, che si aggirano intorno ai 3500 euro a notte.

Una foto dalla spiaggia privata di Amanpuri dal profilo instagram di Elodie

I luoghi più iconici della vacanza di Elodie in Thailandia

Sicuramente il luogo più iconico visitato dalla cantante è la Grotta di Phra Nang, nella provincia di Krabi, sulla penisola di Railay, vicino alla famosa Phra Nang Beach che è accessibile via barca da Ao Nang. Si tratta di un luogo sacro e davvero suggestivo, conosciuto per le sue incredibili formazioni rocciose e… le sue forme falliche. Secondo la leggenda, infatti, i pescatori locali lasciavano in offerta questi falli di legno alla principessa, che venerata come dea della fertilità e della prosperità, per chiedere una buona pesca e protezione nei mari.

Grotta della Principessa Phra Nang a Railay Beach Krabi

Il rituale, chiamato lingam in thailandese, continua ancora oggi per invocare fertilità e prosperità, facendo anche riferimento a divinità induiste come Shiva, dio della trasformazione, distruzione e rigenerazione.

Una delle ballerine di Elodie nella grotta di Phra Nang, Thailandia

Altro luogo suggestivo visitato da Elodie è sicuramente il tempio di Wat Pho, con il mercato vicino, lo Tha Tien Market, un antico mercato locale famoso per il pesce essiccato e lo street food. Il Wat Pho è un antico complesso di tempi buddista situato a Bangkok, famoso soprattutto per l'enorme Buddha Sdraiato dorato e per essere la culla del massaggio tradizionale thailandese, un vero e proprio centro universitario.

Elodie al Group of Pagodas in Wat Pho, Thailandia

Attorno al Buddha Sdraiato ci sono le cosiddette Group of Pagodas, un grande gruppo di pagode tra cui spiccano le imponenti Phra Maha Chedi Si Rajakarn, ovvero quattro pagode reali alte e ricoperte di ceramiche colorate.