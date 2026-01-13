Elodie vola in Indonesia: la vacanza è wild tra micro bikini e capelli al naturale

Elodie ha cominciato il 2026 “al caldo”: è volata in Indonesia con alcune delle sue ballerine, trascorrendo le giornate tra bikini e acconciature wild.

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Elodie e della presunta crisi con Andrea Iannone (che di recente sarebbe stato avvistato con Rocio Munos Morales, l'ex moglie di Raoul Bova) ma dai due non è arrivata nessuna conferma o smentita. L'unica cosa certa è che, dopo aver trascorso le vacanze di Natale in solitaria, ora continuano a rimanere separati. A dimostrarlo è la vacanza di inizio anno organizzata dalla cantante che, come rivelato sui social, è volata in Indonesia con alcune delle ballerine del suo corpo di ballo. Quale migliore occasione di questa per lasciar trionfare la bellezza naturale e selvaggia?

Elodie in bikini in Indonesia

Elodie è tornata sui social dopo i gossip che l'hanno riguardata, lo ha fatto con un album dedicato alla recente vacanza oltreoceano, che le ha permesso di staccare completamente la spina dal lavoro e dai pettegolezzi.

Elodie in Indonesia

È volata in Indonesia con alcune delle sue ballerine e ha trascorso le giornate tra gite in barca, spiagge incontaminate ed esperienze "ravvicinate" con le scimmie nell'iconica Monkey Forest di Bali. Non ha rinunciato allo street food locale, immortalandosi mentre provava degli insetti fritti (simili a scarafaggi). Naturalmente il look più gettonato del viaggio è stato quello balneare con infradito di gomma, micro bikini bicolor e trikini tigrati che hanno lasciato gli addominali in vista.

Leggi anche Elodie si prepara a Capodanno 2026 col mini abito bondage da oltre mille euro

Elodie col trikini

Il beauty look "selvaggio" di Elodie

Cosa dire, invece, del beauty look di Elodie in Indonesia? Anche in questo caso ha lasciato spazio all'effetto selvaggio. Ha innanzitutto rinunciato al trucco, apparendo meravigliosa con il viso al naturale, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha lasciati sciolti, spettinati e wild, mettendo in risalto le onde create dalla salsedine.

Il beauty look wild

Insomma, a quanto pare la cantante aveva bisogno di una vera pausa dopo il lungo tour degli ultimi mesi: niente più lustrini, make-up esagerati e acconciature da diva, ha lasciato trionfare la sua bellezza acqua e sapone, dando prova di non aver bisogno di artifici o filtri per essere meravigliosa.