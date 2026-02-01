Il nuovo look di Elodie: addio capelli wild, ora punta su maxi extension e piega vaporosa

Elodie è tra le donne dello spettacolo più chiacchierate del momento e il motivo è molto semplice: avrebbe messo fine alla relazione con Andrea Iannone per avvicinarsi a Franceska Nuredini, la ballerina bionda del recente tour che negli ultimi tempi è stata spesso paparazzata in sua compagnia. La cantante non ha mai rilasciato alcun commento sulla questione, mentre l'ex fidanzato nelle ultime ore avrebbe condiviso sui social una "frecciatina" rivolta proprio a lei. Nella didascalia di una foto postata, infatti, c'è scritto "Le donne vanno e vengono, ma la vita non ti premia due volte con una brava donna". Che si rivolga o meno a Elodie, non importa, tanto è bastato per far esplodere il gossip. La popstar, nel frattempo, è impegnatissima e su Instagram ha sfoggiato una nuova acconciatura.

Elodie dai capelli wild alla piega chic

Durante la recente vacanza in Thailandia Elodie aveva lasciato trionfare la bellezza naturale, tenendo il viso libero dal trucco e i capelli "wild". Ora che è rientrata in città le cose sono cambiate e, complice una visita al parrucchiere in compagnia di Franceska, ha deciso di cambiare look. In una Stories postata di recente si è immortalata in primissimo piano in quello che sembra essere un camerino, con indosso un accappatoio bianco che nasconde un abito di scena viola acceso incrociato intorno al collo. Oltre a far discutere per la colonna sonora, la sua canzone che recita "Ora sono l'unica", a fare la differenza sono stati i capelli: niente più beach waves o effetto spettinato, Elodie è apparsa meravigliosa con una perfetta piega vaporosa con delle onde definite e larghe e la riga centrale.

Il nuovo hair look di Elodie

Il nuovo hair look di Elodie

Durante il tour, complice il fatto che aveva bisogno di praticità per le esibizioni super movimentate e adrenaliniche, Elodie aveva puntato quasi sempre sulla chioma sciolta con beach waves a effetto bagnato. Ha fatto qualche piccola eccezione solo in alcune tappe, durante le quali aveva sfoggiato chignon tiratissimi e trecce multiple. Ora, però, le cose sembrano essere cambiate in modo drastico e non solo per la piega, anche per quanto riguarda il taglio ha aggiunto qualche piccola rivoluzione. La cantante ha due ciuffi leggermente più corti sul davanti e sembra essere ricorsa a qualche nuova extension dalle lunghezze extra. Insomma, sebbene sia in pausa dai palcoscenici, Elodie continua a essere un'indiscussa icona fashion.

Leggi anche Elodie vola in Thailandia: la vacanza è wild tra micro bikini e capelli al naturale