Elodie ci dà un taglio: addio extension, ora sfoggia il caschetto lungo

Elodie ha cambiato drasticamente look. Nelle. ultime ore ha detto addio alle extension e ci ha dato un taglio: ecco il risultato.

Elodie è al centro del gossip da qualche settimana a questa parte: stando alle indiscrezioni, avrebbe lasciato Andrea Iannone e si starebbe godendo un nuovo momento di serenità al fianco di Franceska Nuredini, la ballerina bionda che l'ha accompagnata durante tutto il tour. Le due sono apparse spesso insieme, dalla vacanza in Thailandia alla normale quotidianità milanese, e la scorsa settimana hanno trascorso anche il San Valentino a Venezia, immortalandosi fianco a fianco su un traghetto tra i canali. Ora la cantante è tornata sui social dopo qualche giorno di silenzio e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look.

Il nuovo hair look di Elodie

Negli ultimi mesi è stata impegnatissima con il tour nei palazzetti, ma ora Elodie si sta concedendo un momento di pausa e ne sta approfittando per rigenerare corpo e mente. Quale migliore occasione di questa per cambiare drasticamente look? Di recente aveva sempre sfoggiato una chioma extra long portata ondulata o liscia, mentre nelle ultime ore ha messo in atto una trasformazione radicale: ha detto addio alle extension ed è tornata alle sue lunghezze "naturali", tagliando anche leggermente le punte (che probabilmente si erano rovinate con le ciocche artificiali applicate). La cantante ora appare super glamour con un long bob scalato e total black, con le onde appena accennate e una frangia a tendina aperta al centro della fronte.

Il nuovo taglio di capelli di Elodie

Elodie in versione cozy

Cosa dire, invece, dell'outfit? Elodie ha lasciato nell'armadio i body strizzati e i mini dress di cristalli del tour, questa volta ha preferito lasciare trionfare la comodità. Per le foto "post parrucchiere" ha infatti posato con indosso dei pantaloni della tuta in grigio sfumato e un top a maniche lunghe e girocollo color panna. Per completare il tutto ha scelto un bomber oversize decorato con la stampa camouflage e un paio di occhiali da sole Aviator con delle grosse lenti marroni. Niente tacchi a spillo, la cantante ha optato per un paio di iconici stivaletti Timberland, ovvero gli anfibi in nabuk beige. Ha, inoltre, rinunciato anche al make-up, mostrandosi meravigliosa al naturale.