Chanel Totti per la prima volta sul red carpet di Cannes 2026: chi ha firmato l’abito verde acqua

Chanel Totti è volata in Francia per il Festival di Cannes 2026 e ieri sera ha fatto il suo debutto sul red carpet. Chi ha firmato l’abito verde acqua indossato per l’evento speciale?

Chanel Totti sembra essere destinata a diventare una vera e propria diva come la mamma Ilary Blasi: a poche settimane dalla vittoria di Pechino Express, è volata in Francia per partecipare alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Ieri sera ha partecipato all'evento Cine e Mondo e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Sebbene in passato avesse dichiarato di non essere interessata al mondo dello spettacolo, i riflettori stanno cominciando ad attirarla non poco. Chi ha curato il suo look per un'occasione tanto speciale?

Perché Chanel Totti è al Festival di Cannes

Arrivata a Cannes martedì pomeriggio, solo ieri sera Chanel Totti ha fatto il suo debutto sul red carpet. Fino a quel momento si era limitata a documentare i suoi look da gala sui social, dove era apparsa super elegante in total black, mentre nelle ultime ore ha posato davanti alle decine di fotografi presenti alla Croisette al fianco di innumerevoli dive internazionali. Come mai le è stata data l'opportunità di partecipare al Festival cinematografico? Il brand di cosmetici Sol De Janeiro l'ha scelta per essere una dei suoi volti all'evento e non sorprende che nella didascalia Chanel in persona non ci abbia pensato su due volte a ringraziare tutti coloro che le hanno dato l'opportunità di fare per la prima volta questa meravigliosa esperienza.

Chanel Totti in The Archivia

Il look da red carpet di Chanel Totti

Cosa ha indossato Chanel Totti per la prima volta sul red carpet di Cannes? Si è affidata al brand The Archivia, che ha realizzato per lei un maxi abito verde acqua. Si tratta di un modello in delicato raso con la gonna lunga con lo strascico, lo scollo all'americana chiuso da un nastro allacciato dietro al collo e una profonda scollatura sulla schiena. Non sono mancati i tacchi alti e i gioielli scintillanti, tutti firmati Hassanzadeh Jewellery di Matteo Stellini. La figlia di Ilary ha poi legato i capelli in una coda di cavallo alta e tirata, rendendo le lunghezze extra grazie a delle extension. Make-up curatissimo, sguardo rivolto dritto in camera e fascino da vendere: Chanel Totti non sembra avere nulla da invidiare alle attrici hollywoodiane.