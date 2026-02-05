Chanel Totti per la prima volta sul red carpet: veste di di pelle con i tacchi a spillo griffati

Chanel Totti ha sfilato per la prima volta sul red carpet, lo ha fatto in occasione della prima di Love me Love me, il nuovo film di Prime Video. Cosa ha indossato per l’evento speciale?

Chanel Totti ha compiuto 18 anni lo scorso anno e da allora ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Oltre a sponsorizzare alcuni prodotti di cui è diventata testimonial, ha anche cominciato a presenziare sempre più spesso agli eventi mondani, dalle sfilate ai programmi di mamma Ilary Blasi (anche se li ha seguiti solo dal backstage). Ora ha raggiunto un nuovo traguardo: ha sfilato sul suo primo red carpet. Ieri sera, infatti, era tra gli invitati della prima tenutasi all'Auditorium Parco della Musica di Love me Love me, l'atteso film romantico che uscirà su Prime Video il prossimo 13 febbraio. Cosa ha indossato Chanel per un'occasione tanto speciale?

Il look total leather di Chanel Totti

Ieri sera è andata in scena la prima di Love me Love me e tra gli invitati all'evento romano non poteva che esserci Chanel Totti, una perfetta rappresentante della Gen Z (a cui si rivolge il film). Per un'occasione tanto speciale la figlia di Ilary ha curato il suo stile nei minimi dettagli e, soddisfatta del risultato raggiunto, non ha potuto fare a meno di scattarsi un selfie poco prima di uscire di casa. Cosa ha indossato? Si è vestita tutta di pelle con un completo marrone scuro caratterizzato da ampi pantaloni baloon a vita alta e giacca lunga dal taglio classico ma senza bottoni. Per completare il tutto ha scelto un semplice top nero scollato, così da trasformarsi in una vera e propria dark lady.

Chanel Totti sul red carpet

Quanto costano le pumps di Chanel Totti

A fare la differenza nel look di Chanel Totti sono state le scarpe. Ha abbinato i pantaloni over alle iconiche décolleté slingback in vernice con fibbie di Miu Miu, per la precisione il modello porpora con il tacco 12, il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 1.100 euro.

Il look dark di Chanel Totti

Capelli sciolti e lisci con la fila laterale, manicure bianco latte e orecchini a medaglione total gold: Chanel Totti sta crescendo e sempre essere destinata a diventare una presenza fissa agli eventi mondani. In quanti sognano di ammirarla in tv al fianco della mamma Ilary Blasi (magari durante la prossima edizione del Grande Fratello Vip?).