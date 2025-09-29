stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Chanel Totti si prepara a Pechino Express in nero con la giacca di coccodrillo

Chanel Totti sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Pechino Express. Come si sta preparando all’esperienza? Con lo stile trendy che da sempre la contraddistingue: ecco cosa ha indossato dopo l’annuncio della partecipazione al programma tv.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
1 CONDIVISIONI
Immagine

Chanel Totti sta vivendo un momento particolarmente soddisfacente a livello professionale: a pochi mesi dal diploma e dai 18 anni, ha ottenuto il suo primo ingaggio televisivo. Dopo che per settimane si era parlato di una possibile partecipazione a Ballando con le stelle, è arrivata non solo la smentita ufficiale ma anche l'annuncio della sua partecipazione a Pechino Express. Il programma andrà in onda su Sky nel 2026 e la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi vi prenderà parte in coppia con Filippo Laurino, suo amico di lunga data e figlio di Graziella Lopedota, storica manager della madre. Come si sta preparando ad affrontare il viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone? Con lo stile glamour che da sempre la contraddistingue.

Chanel Totti in total black

L'avevamo lasciata in versione glamour alla Milano Fashion Week, ora ritroviamo Chanel Totti a Roma alle prese con i preparativi di Pechino Express. Tra qualche mese la vedremo girare l'Asia con scarponcini da trekking, shorts e l'iconico zaino da campeggio total red del programma, ma al momento sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare allo stile trendy che da sempre la contraddistingue. La figlia di Ilary, infatti, ha approfittato della festa per i 20 anni di una cara amica per reinterpretare ancora una volta la mania del total black, in questa occasione con un mood grintoso.

Chanel Totti alla festa dell’amica
Chanel Totti alla festa dell’amica

Il look da festa di Chanel Totti

Cosa ha indossato Chanel Totti per la festa dell'amica? Il classico tubino nero, un modello dalla silhouette fasciante con la scollatura generosa e le spalline larghe, ma la cosa particolare è che lo ha abbinato a quella che si preannuncia la giacca must dell'autunno: un biker di pelle oversize, la cui particolarità sta nella lavorazione a effetto coccodrillo che lo ricopre all-over. Ha rinunciato al make-up, lasciando il viso al naturale in evidenza, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e lisci, esaltando il nuovo colore castano caffè. Il prossimo anno porterà il suo animo glamour anche a Pechino Express?

Leggi anche
Chanel Totti a Milano per la Fashion Week: con occhiali da sole e chignon è identica a mamma Ilary
Chanel Totti con la giacca coccodrillo
Chanel Totti con la giacca coccodrillo
Look da star
Moda e lifestyle
1 CONDIVISIONI
Immagine
Milano
Fashion Week
Le tendenze dalle sfilate Primavera/Estate 2026: sporty glam e colori decisi dominano
Il Diavolo Veste Prada alla Milano Fashion Week: Miranda incontra Anna Wintour, una perfetta operazione di marketing
Marco Casola
Bottega Veneta collezione Primavera/Estate 2026
Bottega Veneta collezione Primavera/Estate 2026
La prima sfilata senza Armani: nessuno stilista in passerella per i saluti finali
La prima sfilata senza Armani: nessuno stilista in passerella per i saluti finali
Versace collezione Primavera/Estate 2026
Versace collezione Primavera/Estate 2026
Rivoluzione Gucci: la prima sfilata di Demna è un film di Hollywood che va in scena alla Milano Fashion Week
Marco Casola
Prada collezione Primavera/Estate 2026
Ferragamo collezione Primavera/Estate 2026
Ermanno Scervino collezione Primavera/Estate 2026
Elodie, Annalisa e Clara alla sfilata di Roberto Cavalli tra oro, pelle e animalier
The Attico collezione Primavera/Estate 2026
Roberto Cavalli collezione Primavera/Estate 2026
Etro collezione Primavera/Estate 2026
Fendi collezione Primavera/Estate 2026
Missoni collezione Primavera/Estate 2026
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views