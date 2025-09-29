Chanel Totti si prepara a Pechino Express in nero con la giacca di coccodrillo

Chanel Totti sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Pechino Express. Come si sta preparando all’esperienza? Con lo stile trendy che da sempre la contraddistingue: ecco cosa ha indossato dopo l’annuncio della partecipazione al programma tv.

Chanel Totti sta vivendo un momento particolarmente soddisfacente a livello professionale: a pochi mesi dal diploma e dai 18 anni, ha ottenuto il suo primo ingaggio televisivo. Dopo che per settimane si era parlato di una possibile partecipazione a Ballando con le stelle, è arrivata non solo la smentita ufficiale ma anche l'annuncio della sua partecipazione a Pechino Express. Il programma andrà in onda su Sky nel 2026 e la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi vi prenderà parte in coppia con Filippo Laurino, suo amico di lunga data e figlio di Graziella Lopedota, storica manager della madre. Come si sta preparando ad affrontare il viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone? Con lo stile glamour che da sempre la contraddistingue.

Chanel Totti in total black

L'avevamo lasciata in versione glamour alla Milano Fashion Week, ora ritroviamo Chanel Totti a Roma alle prese con i preparativi di Pechino Express. Tra qualche mese la vedremo girare l'Asia con scarponcini da trekking, shorts e l'iconico zaino da campeggio total red del programma, ma al momento sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare allo stile trendy che da sempre la contraddistingue. La figlia di Ilary, infatti, ha approfittato della festa per i 20 anni di una cara amica per reinterpretare ancora una volta la mania del total black, in questa occasione con un mood grintoso.

Chanel Totti alla festa dell’amica

Il look da festa di Chanel Totti

Cosa ha indossato Chanel Totti per la festa dell'amica? Il classico tubino nero, un modello dalla silhouette fasciante con la scollatura generosa e le spalline larghe, ma la cosa particolare è che lo ha abbinato a quella che si preannuncia la giacca must dell'autunno: un biker di pelle oversize, la cui particolarità sta nella lavorazione a effetto coccodrillo che lo ricopre all-over. Ha rinunciato al make-up, lasciando il viso al naturale in evidenza, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e lisci, esaltando il nuovo colore castano caffè. Il prossimo anno porterà il suo animo glamour anche a Pechino Express?

Leggi anche Chanel Totti a Milano per la Fashion Week: con occhiali da sole e chignon è identica a mamma Ilary