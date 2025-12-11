stile e Trend
Chanel Totti muove i primi passi da influencer con maxi occhiali e bomber griffato

Chanel Totti sta muovendo i primi passi nella sua carriera da influencer e per farlo non poteva rinunciare allo stile: ecco cosa ha indossato.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Chanel Totti è diventata maggiorenne lo scorso maggio e, oltre a celebrare l'importante traguardo con una mega festa in gran stile, ha anche dato il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Come lasciava intendere anche prima di compiere 18 anni, vuole seguire le orme della mamma Ilary Blasi e per farlo si è lanciata in un'esperienza inedita, quella a Pechino Express (anche se il papà Francesco Totti non condivideva). Tornata dalle registrazioni del programma che nei prossimi mesi la vedrà protagonista, ha ricominciato a postare sui social. Oltre a documentare il passaggio ai tradizionali mercatini di Natale, ha anche lasciato intendere di aver ottenuto un ingaggio come influencer.

L'esperienza da influencer di Chanel Totti

Già qualche tempo fa Chanel Totti aveva cominciato a sponsorizzare prodotti sui social proprio come una influencer ma negli ultimi mesi si era fermata, forse per dare priorità ad altri progetti. Ora ha ricominciato a farlo, mostrandosi con un'amica alle prese con trattamenti di bellezza a base di prodotti firmati MiAmo Healthy Skin System. Certo, considerando il fatto che non ha inserito la dicitura #adv, probabilmente non si tratterà di una collaborazione vera e propria, ma tanto è bastato per far sognare i fan, che non vedono l'ora di ammirarla nei panni di modella. La cosa certa è che Chanel Totti sta crescendo e sembra avere tutte le carte in regola per andare alla conquista del mondo dei social.

Chanel Totti
Chanel Totti

Chanel Totti col bomber griffato

Cosa ha indossato Chanel Totti per questa esperienza "improvvisata" da influencer? Un completo che si rivelerà perfetto per affrontare l'autunno con stile. La figlia di Ilary ha abbinato un crop top aderente e con le maniche lunghe a un paio di pantaloni parachute a vita basa, decorati all-over con l'iconica stampa camouflage. Per completare il tutto ha scelto un bomber di lana color tabacco di Miu Miu (un modello simile ma in camoscio sul sito ufficiale della Maison costa 5.300 euro). A rendere Chanel super glamour è stato un accessorio in particolare: gli occhiali da vista oversize con la montatura doppia e nera. Capelli sciolti e scuri, make-up appena accennato e pose da star: la secondogenita di Totti e Ilary è pronta per fare concorrenza alle influencer più famose d'Italia.

Chanel Totti nel promo di Pechino Express in tailleur: è una business woman con gilet e bermuda
Chanel Totti in Miu Miu
Chanel Totti in Miu Miu
