Chanel ha un nuovo lavoro? La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi diventa modella-influencer Chanel Totti è diventata modella-influencer? Ecco cosa è cambiato sul suo profilo social e le foto che lasciano intendere un debutto nel mondo della moda.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti sta crescendo e, sebbene non abbia compiuto ancora 18 anni, sembra già essere destinata a diventare una star. Sui social conta quasi 600mila followers e giorno dopo giorno questo numero continua a lievitare, a prova del fatto che è sempre più apprezzata. Ora, sarà perché vuole seguire le orme di mamma Ilary Blasi (e non solo con i capelli castani naturali come i suoi) o perché semplicemente ha deciso "cosa vuole fare da grande", ma la cosa certa è che nei post appare super professionale proprio come una vera e propria modella influencer: ecco cosa è cambiato sul suo account Instagram da qualche settimana a questa parte.

Chanel Totti in versione modella

Se fino a qualche tempo fa Chanel Totti si limitava a documentare la sua "normale" quotidianità fatta di allenamenti in palestra, uscite col fidanzato e viaggi in giro per il mondo, ora le cose sembrano essere un tantino cambiate. Tra i post chiaramente "amatoriali" come i selfie casalinghi e gli scatti di Halloween in compagnia di Melissa Monti, la fidanzata del fratello Cristian, stanno comparendo anche delle foto uscite direttamente da shooting fashion. Ad accompagnarle c'è anche l'hashtag #adv che dimostra che si tratta di una pubblicità a tutti gli effetti. La figlia di Francesco Totti e Ilary è il nuovo volto del brand GAëLLE PARIS e non esita a posare con maxi cappotti verdi, mini dress logati total white e pantaloni cargo in pelle nera, insomma, tutti i capi delle collezioni autunnali del marchio.

Chanel Totti in versione modella

Cosa è comparso nel profilo social di Chanel Totti

Chanel è diventata ufficialmente modella? Al momento, stando a quanto lei stessa ha inserito di recente nella descrizione del suo profilo Instagram, collabora con la M&M consulting, società di consulenza aziendale e di comunicazione con sede operativa a Milano con cui hanno collaborato alcuni degli influencer più famosi degli ultimi anni, dalle sorelle Belén e Cecilia Rodriguez a Giulia Salemi, fino ad arrivare a Francesco Monte, Theo Hernandez e Zoe Cristofoli. Insomma, a quanto pare la figlia di Totti e Ilary sembra avere le idee chiarissime sul suo futuro: con i look all'ultima moda che sfoggia sui social riuscirà a influenzare le mode di stagione?

