Chanel Totti dà il via all'autunno con un cambio look: nuovo taglio e biondo naturale Cambio look a sorpresa per Chanel Totti: ha detto addio alle extension e alla chioma extra long biondissima dell'estate. Nuovo colore e nuovo taglio per lei.

A cura di Giusy Dente

L'autunno è cominciato da pochi giorni e Chanel Totti, per lasciarsi definitivamente alle spalle l'estate, ha fatto un salto nel suo salone di fiducia per un drastico cambio look con cui dare ufficialmente avvio alla nuova stagione. Messi da parte i lunghi capelli biondissimi sfoggiati durante le vacanze, che sono ormai solo un ricordo, ha preferito puntare su qualcosa di più sbarazzino e naturale.

Il nuovo hair look di Chanel Totti

Chanel Totti sa come stupire fan e follower, che questo colpo di testa proprio non se lo aspettavano. Da sempre la figlia di Ilary blasi e Francesco Totti è affezionata alla chioma lunga, eppure ha deciso di osare e fare qualcosa di nuovo, di diverso. Forse è stata una decisione presa d'impulso. "Neanche vi dico cosa sto per fare. Me ne pentirò? Molto probabilmente" ha scritto prima di affidarsi alle mani del parrucchiere, che ha lavorato su due fronti: il taglio e il colore.

Addio quindi alle extension, alla chioma schiarita biondissima. La 17enne (compiuti a maggio) ha optato per un taglio di media lunghezza, scalato e ha puntato su una colorazione perfetta per la stagione autunnale. È un biondo cenere che richiama la sua radice naturale.

Proprio le scalature sono il trend capelli del momento, sono le assolute protagoniste su tutti i tipi di chioma, perfette sia per tagli corti che per tagli lunghi, per dare movimento e incorniciare il viso, giocando anche con le asimmetrie. Come spiegato a Fanpage.it da Davide Diodovich, l'Autunno/Inverno 2024-25 segna il ritorno dei colori naturali, ben esaltati nelle loro sfumature, senza eccessi, preferendo l'eleganza all'artefatto. "Protagonisti gli scalati. No schiariture eccessivamente forti e puntare maggiormente sulla pienezza del colore" ha spiegato l'esperto. E a quanto pare, la 17enne ha seguito in pieno il trend.