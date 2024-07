Il nuovo look da spiaggia di Chanel Totti: il costume dell’estate è monospalla e bicolor

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Continuano le vacanze di Chanel Totti e sui social non può fare a meno di documentare ogni tappa delle sue vacanze. Nelle scorse settimane è partita alla volta di Sorrento per il matrimonio di una coppia di amici, poi ha raggiunto mamma Ilary Blasi in Puglia per seguire dal backstage alcune puntate di Battiti Live, ha festeggiato i 18 anni della bff (con tanto di abito glitter e marsupio griffato) e ora si gode il sole romano. L'avevamo lasciata in piscina con il costume di velluto "rubato" dall'armadio della mamma, ora la ritroviamo in spiaggia con un nuovo look balneare super glamour: ecco cosa ha indossato per concedersi una giornata all'insegna del relax e della tintarella.

Chanel Totti segue il trend delle righe

Al motto di "Beach day" (con tanto di emoticon a tema), Chanel Totti ha condiviso sui social alcuni scatti realizzati in spiaggia mentre era stessa sul lettino a prendersi cura della sua abbronzatura. Per lei, però, niente micro bikini o due pezzi alla moda, ha preferito seguire il trend dei costumi interi con un modello che di sicuro detterà legge in fatto di stile durante le prossime vacanze. Si tratta di un monospalla bicolor a righe bianche e nere, la cui particolarità sta non solo nella silhouette sgambata ma anche nei tagli cut-out lungo i fianchi che lasciano la pelle nuda. Certo, non è un modello ideale per evitare i segni bianchi della tintarella, ma l'effetto glamour è assolutamente assicurato.

Chanel Totti col costume a righe

Chanel Totti con la collana a catena in spiaggia

Nonostante abbia trascorso la giornata tra spiaggia, lettino e cabina, Chanel Totti non ha rinunciato a un tocco prezioso. Per completare il suo look balneare ha scelto una maxi collana total gold, un modello a catena a trama doppia che non poteva passare inosservato e che ha arricchito con un tocco sparkling il décolleté. Capelli sciolti ed extra lisci, viso al naturale e protezione 50+ pronta per essere usata: la seconda figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è una delle regine social dell'estate e non sorprende che negli ultimi mesi sia riuscita a superare i 500mila followers sul suo profilo Instagram.

