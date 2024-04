video suggerito

Chanel Totti col bikini a fiori alle Maldive: per l’estate ritornano i costumi incrociati in vita Chanel Totti è alle Maldive col fidanzato e sui social ha postato una nuova foto in bikini: ecco qual è il modello da avere nell’estate 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Continua la vacanza alle Maldive di Chanel Totti: è da prima di Pasqua che è volata oltreoceano col fidanzato Cristian Babalus e ora si gode le giornate tra mare cristallino e panorami incontaminati. Naturalmente si serve dei social per documentare i momenti più belli di questo viaggio, spaziando tra primi piani sulle nuove unghie dark e adorabili look acqua e sapone con viso al naturale e beach waves. Ora, sarà perché questa pausa dalla normale quotidianità volge al termine o perché semplicemente voleva una nuova foto sullo sfondo di un "paradiso", ma la cosa certa è che ha postato un nuovo scatto in bikini: ecco qual è il modello da avere la prossima estate.

Lo stile balneare di Chanel Totti

Da tempo Chanel Totti ha superato i 500mila followers su Instagram e, così come la mamma Ilary Blasi, non esita a documentare regolarmente la sua quotidianità con foto e Stories. Complici i luoghi meravigliosi in cui sta soggiornando, lo sta facendo anche durante la vacanza alle Maldive col fidanzato, incantando così i fan tra panorami da urlo e look che si riveleranno perfetti per l'estate 2024. L'ultimo mostrato è in pieno stile balneare: il suo bikini floreale e incrociato in vita di sicuro riuscirà a fare tendenza nei prossimi mesi, quando le temperature permetteranno di trascorrere intere giornate al mare.

Chanel Totti e Cristian Babalus alle Maldive

Chanel Totti col micro bikini a fiori

Sullo sfondo di una piscina a sfioro circondata da alberi e cespugli, Chanel Totti si è lasciata immortalare con indosso un adorabile bikini a fondo azzurro ma decorato all-over con dei fiori multicolor. Ha sfoggiato un modello micro con tanga sgambatissimo e reggiseno a triangolo, la cui particolarità sta nel fatto che i laccetti vanno annodati intorno alla vita. Così facendo ha messo in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue e il piercing all'ombelico. Ha tenuto i capelli bagnati dalla salsedine sciolti e, sebbene abbia lo sguardo rivolto sulla sabbia, sembra essere senza trucco. In quante prenderanno ispirazione dal suo stile balneare nel prossimi mesi?

