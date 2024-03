Le unghie dark di Chanel Totti: per la primavera sceglie la manicure “anti-convenzionale” Chanel Totti ha rifatto la manicure ma ha optato per un colore tutt’altro che primaverile. Niente tinte pastello, ha preferito uno smalto dark: ecco l’effetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chanel Totti è ormai una vera e propria celebrità sui social e a dimostrarlo sono gli oltre 500.000 followers accumulati negli ultimi anni anche senza postare foto o video con i genitori Ilary Blasi e Francesco Totti. Certo, il cognome “famoso” non lascia spazio a dubbi, ma è chiaro che intende distaccarsi almeno in parte dalla carriera della mamma e del papà. Sul suo account documenta la sua normale quotidianità fatta di allenamenti in palestra, viaggi in giro per il mondo e dolci regali fatti e ricevuti dal fidanzato Cristian Babalus. Nelle ultime ore, inoltre, ha rivelato la nuova manicure e la cosa particolare è che sembra essere tutt’altro che primaverile: ecco che colore ha scelto per dare il via alla bella stagione.

La manicure nera di Chanel Totti

Qual è il trend da seguire in fatto di manicure per la primavera? Quello degli smalti color pastello, magari arricchiti da adorabili decorazioni floreali. Chanel Totti, però, ha deciso di puntare su qualcosa di decisamente poco convenzionale, dando prova di essere un’icona fashion che non vuole adeguarsi agli stereotipi. Se qualche settimana fa aveva optato per una nail-art nude, ora ha preferito l’effetto dark. È tornata a fare visita a Roberta Sgarroni, una delle sue estetiste di fiducia, chiedendole uno smalto total black. Niente adesivi, french o dettagli fluo, ha puntato tutto su una manicure monocromatica minimal ed elegante.

La manicure dark di Chanel Totti

Chanel Totti e la passione per gli accessori griffati

La figlia di Ilary ha sfoggiato per la prima volta la sua nuova manicure dark durante una cena in famiglia, in occasione della quale non ha rinunciato allo stile neppure in fatto di look. Ha scelto un mood casual con t-shirt bianca e jeans (entrambi oversize), completando il tutto con un paio di rock boots stringati total black e con una maxi pelliccia.

Leggi anche Chanel Totti si rifà la manicure: per la primavera sceglie lo smalto rosso fuoco

Il look con accessori griffati di Chanel Totti

A fare la differenza sono stati gli accessori griffati: Chanel ha infatti aggiunto all’outfit un cappello con la visiera di Celine (prezzo 420 euro) e un paio di orecchini a goccia total gold, per la precisione il modello Drop grande di Bottega Veneta da 950 euro. Insomma, la 16enne sembra proprio aver ereditato la passione per la moda da mamma Ilary.

Orecchini Bottega Veneta