video suggerito

Ilary Blasi e Chanel Totti insieme in piscina: mamma e figlia vestono in tinta coi bikini vitaminici Ilary Blasi e Chanel Totti hanno trascorso insieme una giornata in piscina. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in tinta con dei bikini glamour? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi è una delle grandi protagoniste dell'estate 2024: a partire dal prossimo 8 luglio sarà al timone di Battiti Live, il festival musicale targato Radio Norba in cui ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci. Le prime puntate sono già state registrate ed è stata la conduttrice stessa a rivelare i look scelti per il palcoscenico, da quello con gli stivali oro a quello scintillante total black, fino ad arrivare agli anelli con i maxi cristalli sfoggiati per il terzo appuntamento. Ora per lei è arrivato il momento di concedersi qualche giorno di relax e, dopo aver partecipato a un party a tema country col compagno Bastian Muller, ha trascorso qualche ora in piscina con la figlia Chanel Totti.

Chanel Totti col bikini a vita alta

Reduce da una festa fuori Roma (dove era apparsa meravigliosa con un abito lurex), Chanel Totti ha raggiunto la mamma Ilary Blasi per trascorrere con lei qualche ora di relax in piscina. Tra spuntini a base di anguria, tintarella e infradito colorate, le due ne hanno approfittato per concedersi un dolce selfie di coppia. Il dettaglio che non è passato inosservato? Mamma e figlia si sono coordinate, abbinando due colori che stanno benissimo tra loro: il lilla e il rosa acceso. Chanel ha optato per un due pezzi in un vitaminico viola, per la precisione un modello con slip a vita alta e reggiseno con le spalline larghe. Non ha rinunciato neppure alla piega, anzi, ha sfoggiato delle impeccabili beach waves che hanno aggiunto un ulteriore tocco vacanziero al suo look.

Chanel Totti e Ilary Blasi

Ilary Blasi sfoggia il due pezzi di velluto

Ilary Blasi si è invece trasformata in "Barbie versione mare" con un bikini total pink. Ha seguito la mania dei capi di velluto per l'estate con un due pezzi a effetto velvet con micro tanga coi laccetti laterali e reggiseno con maxi fiocco al centro del décolleté. Non sono mancati gli occhiali da sole micro con le lenti sui toni del rosa e i gioielli preziosi, dalla collana Love di Cartier alla body chain dorata e sottile, la collana da "pancia" che ha portato intorno alla vita. Insomma, mamma e figlia riescono a essere trendy e sofisticate anche in piscina: in quante prenderanno ispirazione da loro durante le prossime vacanze?

Leggi anche Chanel Totti a Battiti Live: sfoggia occhiali da vista e gli stivali di mamma Ilary Blasi

Ilary Blasi col bikini di velluto