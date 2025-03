video suggerito

Ilary Blasi e Chanel Totti alle Maldive: mamma e figlia vestono coordinate con i tubini lunghi Ilary Blasi e Chanel Totti sono insieme alle Maldive e hanno approfittato di un pomeriggio di relax per vestirsi coordinate: mamma e figlia non sembrano forse essere sorelle?

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi ha approfittato della pausa lavorativa per concedersi un nuovo viaggio, questa volta in una meta esotica che fa venire "l'acquolina in bocca" a tutti coloro che stanno trascorrendo le loro giornate tra ufficio e temperature gelide. Dallo scorso weekend è volata alle Maldive, per la precisione in un resort a 5 stelle nel bel mezzo dell'Oceano Indiano, e con lei ci sono non solo Bastian Muller ma anche una serie di altri cari amici (tra cui Michelle Hunziker). Ad accompagnare la conduttrice, inoltre, non poteva mancare Chanel Totti, che ha approfittato di un pomeriggio all'insegna del relax sullo sfondo della barriera corallina per vestirsi in coordinato con la mamma.

Ilary Blasi e Chanel Totti replicano lo stesso scatto alle Maldive

Non è la prima volta che Ilary Blasi e Chanel Totti organizzano un viaggio di famiglia, anzi, spesso girano il mondo fianco a fianco, apparendo legate e affiatate proprio come sorelle. Potevano mai rinunciare a partire insieme di fronte una meta da sogno come le Maldive?

Ilary Blasi e Chanel Totti alle Maldive

Assolutamente no, anche se solo nelle ultime ore hanno rivelato il dettaglio sui social. Hanno infatti condiviso un dolce momento mamma-figlia, mettendo in evidenza l'incredibile somiglianza che le contraddistingue. Hanno scelto un suggestivo angolo del resort per realizzare degli scatti da postare su Instagram e per l'occasione hanno scelto dei look coordinati che si riveleranno perfetti per la prossima estate.

Ilary Blasi col tubino fasciante

Mamma e figlia come sorelle alle Maldive

Per un momento di relax all'orario del tramonto Ilary e Chanel hanno sfoggiato dei tubini lunghi e fascianti, seguendo così il trend degli outfit coordinati mamma-figlia.

Chanel Totti con l'abito cut-out

La conduttrice ha scelto un modello grigio scuro con lo scollo all'americana, mentre Chanel ha preferito l'effetto dark con un maxi abito dalla scollatura irregolare e con un cut-out sul fianco. Niente make-up per entrambe, hanno completato il look solo con dei preziosi orecchini gold maxi e rigidi. Complici i capelli scuri che sfoggiano, mamma e figlia non sembrano essere forse gemelle? La cosa certa è che gli scatti sullo sfondo del mare cristallino fanno letteralmente sognare tutti i fan della coppia.

Ilary Blasi con gli orecchini gold