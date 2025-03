video suggerito

Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme alle Maldive: la giornata comincia con l'allenamento vista mare Come cominciano le giornate di Ilary Blasi e Michelle Hunziker alle Maldive? Con l'attività fisica "vista mare", a prova del fatto che non riescono a rinunciare allo sport neppure in vacanza.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi e Michelle Hunziker condividono un rapporto di amicizia davvero speciale e, dopo averne parlato nella recente docu-serie di Netflix, ne hanno data l'ennesima prova di recente. Lo scorso weekend sono volate insieme alle Maldive e ora stanno trascorrendo le loro giornate tra relax, panorami mozzafiato ed esclusivi shooting. Dopo essere apparse spesso in pubblico fianco a fianco, ora hanno deciso di concedersi una vacanza esotica con un gruppo di persone care, dalla manager Graziella Lopedota a Bastian Muller, fino ad arrivare a Chanel e Isabel Totti, le figlie di Ilary. Come cominciano le mattinate nel resort di lusso in cui soggiornano? Con degli allenamenti di gruppo.

L'allenamento "vacanziero" di Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Dopo aver dedicato il pomeriggio di ieri ai servizi fotografici sullo sfondo di panorami mozzafiato, questa mattina Michelle Hunziker e Ilary Blasi si sono svegliate prestissimo per continuare a godersi la vacanza esotica. Per loro, però, niente bagno o tintarella, hanno preferito darsi all'attività fisica insieme a Bastian Muller. Piuttosto che rinchiudersi in palestra, hanno però approfittato della terrazza in legno del loro bungalow per fare un allenamento "con vista". Hanno sistemato i teli di fronte al bagnasciuga e hanno cominciato a fare gli addominali, così da poter ammirare il mare a ogni piegamento. Dietro di loro non potevano mancare i pesi, assolutamente essenziali per una "seduta" di body building.

L'allenamento mattutino di Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Ilary e Michelle, passione fitness

Sebbene quando si pensa alle Maldive vengano subito in mente i bagni a mare e gli aperitivi in spiaggia, Ilary e Michelle hanno stravolto le convenzioni seguendo la comune passione per il fitness anche in vacanza. Proprio ieri, infatti, al motto di "Upside Down" si erano lasciate immortalare sotto al sole rovente dell'isola mentre facevano una verticale perfetta. Ilary sfoggiava un costume nero intero e strapless che lasciava la schiena scoperta, Michelle un due pezzi fucsia vitaminico ed entrambe mantenevano l'equilibrio poggiate sulla testa. Il risultato? Oltre ad aver messo in evidenza la silhouette impeccabile che da sempre le contraddistingue, hanno anche dato prova di essere delle grandi atlete.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker alle Maldive