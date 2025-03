video suggerito

Ilary Blasi con Chanel e Isabel Totti alle Maldive: i look per la foto di famiglia di fine vacanze La vacanza alle Maldive di Ilary Blasi è arrivata al termine e per salutare l'atollo paradisiaco su cui ha soggiornato la conduttrice ha realizzato una dolce foto di famiglia. Ecco cosa ha indossato per lo scatto con Chanel e Isabel Totti.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di relax per Ilary Blasi, che lo scorso venerdì è partita alla volta delle Maldive per trascorrere una settimana in un resort extra lusso con palafitte sul mare e ristoranti in spiaggia. A farle compagnia non c'era solo Bastian Muller ma anche Michelle Hunziker e le figlie Chanel e Isabel Totti. Dopo aver posato tra sinuosi abiti da sera e allenamenti "con vista", la conduttrice ha deciso di salutare l'isola paradisiaca con una dolce foto di famiglia: ecco cosa hanno indossato mamma e figlie nel ritratto sullo sfondo di un tramonto esotico da sogno.

La foto di famiglia di fine vacanze

La fine di una vacanza porta sempre con sé un pizzico di tristezza e nostalgia, tanto che per tradizione è proprio in quei momenti che si realizzano moltissime foto ricordo da riguardare una volta rientrati in città. Ilary Blasi sembra saperlo bene, visto che poco prima di salutare le Maldive ha voluto posare con le figlie sullo sfondo dell'ultimo tramonto ammirato sull'isola dell'Oceano Indiano. Chanel aveva già preso parte a uno "shooting social" insieme alla mamma ma per la piccola Isabel si è trattato di un debutto (almeno durante questo viaggio oltreoceano), il risultato? Le tre sono diventate protagoniste di un dolce scatto di famiglia, apparendo unitissime e affiatate proprio come sorelle.

Ilary Blasi con le figlie Chanel Totti e Isabel Totti

I look di Ilary Blasi e delle figlie Chanel e Isabel

Cosa hanno indossato Ilary e le figlie per l'ultima serata alle Maldive? La conduttrice ha detto addio ai costumi glamour, preferendo un completo con pantaloni neri oversize e camicia celeste annodata in vita, mentre Chanel e Isabel hanno optato per dei look più sbarazzini. La maggiore è apparsa super trendy con un mini dress di cotone azzurro con il bustier aderente e la gonna a ruota dal taglio irregolare, la minore ha invece sfoggiato gonna in denim sui toni del grigio e camicetta rosa pastello col colletto coreano. Il dettaglio che non è passato inosservato? L'unica della famiglia a essere ancora bionda è la piccola Isabel, la mamma e la sorella ormai sono fedeli al castano. Le tre insieme non sono forse adorabili?