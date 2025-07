L’estate in bikini di Ilary Blasi e Chanel Totti: dove hanno organizzato la gita in barca

Ilary Blasi e Chanel Totti si sono concesse una vacanza balneare insieme, approfittandone per sfoggiare dei bikini super trendy. Dove hanno organizzato la gita in barca?

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati ormai da anni e si "dividono" i figli durante tutto l'anno, soprattutto durante le vacanze estive. Certo, hanno fatto una piccola eccezione per i 18 anni della secondogenita, ma è chiaro che non amano essere una "famiglia allargata". Chanel Totti, ad esempio, la scorsa settimana è stata a Bali, in Indonesia, con il papà e, tra aperitivi al tramonto e altalene sospese sulla giungla, ha reso il viaggio letteralmente iconico. Ora, invece, ha raggiunto la mamma e si sta concedendo una pausa "marina" (anche in compagnia di Melissa monti, la fidanzata del fratello Cristian). Dov'è che mamma e figlia hanno organizzato una spettacolare gita in barca?

Dove sono in vacanza Ilary Blasi e Chanel Totti

L'Italia è ricca di bellezze naturali e di paesaggi incredibili, tanto che spesso non serve andare troppo lontano per poter organizzare delle vacanze da sogno. Lo sanno bene Ilary Blasi e Chanel Totti che, stanche dell'afa romana, hanno deciso di "fuggire" per qualche giorno a San Felice Circeo, il comune in provincia di Latina famoso per il suo mare cristallino e per le sue spettacolari calette. Per loro, però, niente spiagge e lidi, hanno preferito fare un giro in barca, godendosi le bellezze locali da una posizione privilegiata. Tra tintarella, pranzi freschi a base di mozzarella e foto di coppia, non hanno esitato a documentare l'esperienza sui social.

San Felice Circeo

I look da barca di mamma e figlia

Cosa hanno indossato Ilary Blasi e Chanel Totti per la giornata in barca a San Felice Circeo? Hanno puntato tutto su dei micro bikini ma questa volta non coordinati.

Chanel Totti col bikini floreale

La mamma ha scelto un modello verde militare a effetto velluto con tanga sgambati e reggiseno con spalline sottili decorato con alcune catene gold, mentre la figlia ha preferito un due pezzi floreale con reggiseno a triangolo che si allaccia intorno al punto vita. Occhiali da sole scuri in pieno stile diva per entrambe, così da poter proteggersi dal sole con stile. Il dettaglio che le accumuna? Sia Ilary che Chanel sono tornate ai capelli castani naturali. Mamma e figlia insieme non sono forse adorabili e soprattutto super glamour?