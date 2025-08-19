stile e Trend
Chanel Totti a Ibiza: addio griffe, la sua collana “da spiaggia” costa meno di 10 euro

Chanel Totti è a Ibiza con mamma Ilary Blasi e con la sorella Isabel e sta dedicando le sue giornate al totale relax. In quanti hanno notato che ha temporaneamente rinunciato alla sua passione per le griffe?
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

L'estate 2025 per Chanel Totti sarà sicuramente indimenticabile e il motivo è molto semplice: oltre ad aver compiuto 18 anni lo scorso maggio, si è anche diplomata, dunque ora non può fare a meno di godersi al massimo questo periodo di totale relax. Dall'inizio della bella stagione a oggi non ha esitato a mettersi in viaggio, andando alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli al mondo: è stata in Puglia per Battiti Live, è volata a Bali con papà Francesco Totti, ha fatto dei tour in barca della costa laziale e ora è volata a Ibiza con mamma Ilary Blasi e la sorella Isabel. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? Sebbene non abbia mai nascosto la sua passione per il lusso, ora sembra aver messo in atto una svolta low-cost.

Il look da spiaggia di Chanel Totti

Dopo la scalata alla scoperta di Atlantis, un'antica cava di arenaria trasformata in un luogo super suggestivo, Chanel Totti si è data al riposo e ha trascorso la giornata in un rinomato lido di Ibiza tra bagni e tintarella. Cosa ha indossato per l'occasione? Niente micro triangoli, stampe multicolor e dettagli tropicali, ha preferito un due pezzi total black con reggiseno scollato con spalline sottili e tanga sgambato con laccetti laterali. A fare la differenza è stato un accessorio in particolare, la collana, un modello maxi con cordoncino ricoperto da elementi metallici circolari, arricchito da charms pendenti ispirati al mondo marino, dal sole al granchietto. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di una chicca "di lusso": è firmata Zara e attualmente viene venduta in saldo a 3,95 euro (il suo prezzo originale è di 19,95 euro).

Collana di Zara
Collana di Zara

Chanel Totti segue il trend dei baby haur

Complice l'atmosfera rilassata e vacanziera dell'isola delle Baleari, Chanel Totti ha rinunciato completamente al trucco, lasciando il viso al naturale. Niente eye-liner, fondotinta, blush o rossetto: la figlia di Ilary è apparsa meravigliosa in versione acqua e sapone. Cosa dire dei capelli? Dopo aver fatto visita in diverse occasioni alla sua parrucchiera di fiducia a Roma, ora ha preferito tenere la chioma legata in un raccolto (che ha lasciato in vista i nuovi piercing alle orecchie) ma con degli adorabili baby hair che le cadevano sui lati del viso. Insomma, la vacanza a Ibiza di Chanel sembra essere all'insegna dello stile wild: in quante prenderanno ispirazione da lei per gli ultimi giorni di ferie?

Chanel Totti con i baby hair
Chanel Totti con i baby hair
Immagine
