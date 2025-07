Chanel Totti dal parrucchiere: dopo la vacanza a Bali si scurisce i capelli

L'estate 2025 è ufficialmente cominciata per Chanel Totti: da quando si è diplomata lo scorso giugno, non si è più fermata e, tra bagni nelle vicinanze di Roma e viaggetti in Puglia per seguire Battiti Live, si sta godendo al massimo le sue prime vacanze da maggiorenne. Negli ultimi giorni, inoltre, è volata a Bali con il papà Francesco Totti e non ha esitato a immortalarsi prima sullo sfondo di un panorama da sogno (con l'abito "rubato" a mamma Ilary), poi su un'incredibile altalena sospesa sulla giungla. Ora è tornata a Roma e come prima cosa ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia: ecco il risultato del cambio look.

Chanel Totti torna dal parrucchiere dopo le vacanze

Cosa ha fatto Chanel Totti non appena rientrata a Roma dopo la vacanza a Bali? Ha visitato il salone all'Eur di Alessia Solidani, la parrucchiera che da anni segue sia lei che la mamma Ilary Blasi (con cui condivide anche una profonda amicizia).

Chanel Totti dal parrucchiere

Al motto di "Tornata, prima tappa subito", la 18enne si è mostrata tra le grinfie degli hairstylist, lasciando intendere che non vedeva l'ora di prendersi cura della sua chioma, probabilmente dal sole e dalla salsedine. Dopo aver applicato la tintura, sono stati due gli assistenti che le hanno fatto la piega, scena che ha meritato una Stories ad hoc accompagnata dalla didascalia "La situazione è questa".

In uno dei saloni Solidani

Il nuovo look di Chanel Totti

Da sempre amante del biondo platino, da qualche mese Chanel Totti ha stravolto il suo stile dando il via a una "brunette era". Così come mamma Ilary, anche lei è tornata al castano naturale, sfoggiando con orgoglio dei capelli scuri. Ora, dopo la vacanza a Bali, ha pensato bene di scurire ancora di più la chioma, il risultato? Il castano scuro le dona moltissimo. Ha optato per una piega extra liscia e con la riga centrale, abbinando l'inedita acconciatura a un look casual e sbarazzino caratterizzato da body nero, shorts di jeans e i suoi tanto amati stivali. Non è mancata la borsetta Chanel, declinata in una vitaminica versione giallo fluo. Chanel non è forse una delle regine fashion dell'estate 2025?