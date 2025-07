video suggerito

Chanel Totti "ruba" il look a Ilary Blasi: a Bali indossa l'abito con la schiena nuda della mamma Chanel Totti è volata a Bali per una vacanza esotica ma prima di partire ha fatto "razzie" nell'armadio della mamma. In quanti hanno notato il vestito che ha "rubato" a Ilary Blasi?

A cura di Valeria Paglionico

Per Chanel Totti quella appena cominciata è un'estate davvero speciale: negli ultimi mesi non solo ha compiuto 18 anni ma si è anche diplomata, portando a termine il percorso di studi che aveva seguito in un rinomato istituto privato di Roma. Quale migliore occasione di questa per concedersi una vacanza esotica? Se qualche settimana fa si era "limitata" a volare in Puglia per seguire Battiti Live dal backstage, ora ha organizzato un viaggio a Bali e si sta dando al divertimento e al relax tra esperienze tipiche, pranzi a base di frutta fresca e serate in spiaggia. Il dettaglio che non è passato inosservato? Nelle ultime ore ha "rubato" l'abito a mamma Ilary Blasi.

Chanel Totti "ruba" l'abito alla mamma

Chi non ricorda la propria estate post diploma, la prima e l'ultima in cui ci si è potuti godere davvero oltre 3 mesi di vacanza senza l'ansia di dover tornare a scuola o al lavoro? Chanel Totti sta vivendo proprio quel momento e lo sta documentando quotidianamente sui social. Attualmente è a Bali, in Indonesia, e si sta divertendo tra panorami da sogno, visite alle scimmie e aperitivi in spiaggia. Prima di partire, però, pare che abbia fatto "irruzione" nell'armadio della mamma, rubandole qualche abito super glamour che si rivela perfetto per la vacanza. Non è la prima volta che lo fa, anzi, in più di un'occasione ha preso in prestito da Ilary stivali metallici, mini dress e borsette griffate, ma questa volta forse solo in pochi lo ricordavano.

Chanel Totti con l’abito di Ilary Blasi

Lo slip dress effetto velvet di Chanel Totti

Per la serata sulla spiaggia indonesiana Chanel Totti ha rispolverato un abito di mamma Ilary, per la precisione uno slip dress blu notte a effetto velvet. Ha le spalline sottili, una silhouette scivolata con scollatura generosa ed è completamente aperto sulla schiena, dove ci sono semplicemente due laccetti. Dove lo avevamo già visto? Durante una vacanza alle Maldive della conduttrice, quando quest'ultima si era lasciata immortalare sul bagnasciuga con indosso proprio il capo super trendy. Niente gioielli per Chanel, ha arricchito il maxi dress semplicemente con un paio di orecchini gold, lasciando trionfare la naturale abbronzatura dorata. In quanti si ispireranno a lei durante le prossime vacanze estive?