Quanto costa la scuola di Chanel Totti: retta da 33mila euro per l'istituto in cui si è diplomata Chanel Totti si è appena diplomata e ha documentato tutto sui social insieme a mamma Ilary Blasi. Qual è e quanto costa la scuola che ha frequentato negli ultimi 5 anni?

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti ha raggiunto un nuovo e importante traguardo: dopo aver compiuto 18 anni a metà maggio, ora si è finalmente diplomata. Visti i suoi continui eventi mondani e le sue numerose vacanze, in molti pensavano che avesse abbandonato la scuola ma la verità è sempre stata decisamente diversa e a dimostrarlo è stato proprio l'attestato che ha stretto tra le mani questa mattina. La prima a documentare il lieto evento è stata mamma Ilary Blasi, che fin dalle prime ore del mattino ha seguito la cerimonia accademica dalle prime file, facendo il "tifo" per la figlia e immortalandola mentre sfilava con i compagni di classe. Qual è e quanto costa la scuola che Chanel ha frequentato negli ultimi 5 anni?

Quale scuola ha frequentato Chanel Totti

Si chiama St. Stephen's School ed è la scuola internazionale americana aconfessionale in cui Chanel Totti si è appena diplomata. Si trova ai piedi dell’Aventino, nelle vicinanze dei più famosi monumenti storici della città e propone due diversi programmi accademici: il curriculum americano di preparazione al college indipendente e il Diploma di Baccalaureato Internazionale. Solidarietà, indipendenza, conoscenza, integrità e creatività: sono questi i valori sostenuti dall'istituto e che accompagnano gli studenti nella costruzione del loro futuro. Il motivo per cui Chanel ha potuto concedersi spesso vacanze in giro per il mondo senza doversi preoccupare dei giorni di assenza? L'offerta formativa della scuola internazionale prevede anche un ampio programma di viaggi, così da dare a coloro che la frequentano la possibilità di entrare in contatto con diversi contesti culturali.

Chanel Totti alla cerimonia di diploma

Quanto costa la retta annua della St. Stephen's School di Roma

Trattandosi di un istituto privato davvero esclusivo, la St. Stephen's School di Roma ha dei costi tutt'altro che economici. I prezzi variano a seconda del servizio richiesto ma per tutti la retta annuale è di 33.652 euro. Per il boarding, ovvero per partecipare ad attività extra-curriculari all'interno del campus, va aggiunta uno quota di 21.885 euro, mentre la tassa di iscrizione è di 150 euro. Non bisogna dimenticare la cauzione da 5.000 euro, la tassa per i nuovi studenti pari a 2.500 euro e la tassa per gli studenti già presenti di 800 euro annui. La scuola offre però anche un programma di borse di studio e di aiuto finanziario e la possibilità di sedia di sgravio per famiglie con più di un figlio iscritto.

