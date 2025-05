Come si è vestita Ilary Blasi per il diploma di Chanel Totti: canotta bianca e sneakers per la cerimonia

video suggerito

La cerimonia di diploma di Chanel Totti

Oggi, venerdì 30 maggio 2025, nel giardino della scuola privata St. Stephen si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi per tutti gli studenti dell'ultimo anno. Tra questi c'era anche Chanel Totti che ha ritirato la sua pergamena indossando un abito blu in seta a tre quarti (come previsto dal dress code della cerimonia), abbinato ad anfibi e cintura in vita di Celine. Alla cerimonia di consegna del diploma era presente Ilary Blasi, con il compagno Bastian Muller, e Christian Totti fratello maggiore di Chanel, con la fidanzata Melissa Monti.

Per l'occasione la madre della diplomanda ha scelto un look casual con capi comodi: niente tailleur scuri o abiti eleganti dunque, al diploma della figlia, mamma Ilary va con indosso canotta bianca e pantaloni. Avevamo infatti lasciato Blasi, al mega party organizzato per celebrare i 18 anni di Chanel Totti, con indosso un completo smoking nero, dai profili in satin, abbinato a cravatta Prada e mini Kelly di Hermes in pelle verde. Ora ritroviamo la conduttrice televisiva con un outfit molto più basic.

Cosa ha indossato Ilary Blasi per il diploma della figlia

Il look scelto da Ilary Blasi per il diploma di Chanel Totti è composto da una canotta aderente bianca a costine, con logo in bella vista di Loewe (che costa 350 euro), abbinata a pantaloni sartoriali in tessuto grigio, dalla linea slim e a vita alta. Sui pantaloni spunta a una cintura in pelle nera di coccodrillo senza fibbia, tra le mani una borsa Hermes in pelle martellata verde acido. Completano il look, in cui pezzi sartoriali sono mixati con capi basic e con accessori griffati, un paio di sneaker bianche basse e bracciali in metallo dorato con smalto in bianco e nero, ancora firmati Hermes. Per l'occasione Blasi sceglie infine un hair look essenziale, con capelli lisci e boccoli che cadono sulle spalle.

