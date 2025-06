video suggerito

Chanel Totti e Ilary Blasi insieme in viaggio: mamma e figlia (senza trucco) vestono casual Chanel Totti e Ilary Blasi si sono concesse un breve viaggio mamma e figlia e non hanno esitato a immortalarsi in un selfie. Niente trucco e abiti casual: ecco come si sono mostrate.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti ha appena compiuto 18 anni e già sembra avere le idee chiarissime sulla sua carriera. A pochi giorni dalla maxi festa romana in cui era apparsa meravigliosa in due abiti principeschi, si è mostrata sui social in versione influencer. Che si tratti solo si un impegno sporadico o di una collaborazione più duratura, non importa, l'unica cosa certa è che ha realizzato delle Stories ad hoc per sponsorizzare i prodotti beauty di un noto brand. A sostenerla c'è la mamma Ilary Blasi, che proprio ieri si è concessa un breve viaggetto con la figlia, lasciandosi immortalare al suo fianco al naturale e con un insolito look casual: ecco il selfie "di coppia".

I look acqua e sapone di mamma e figlia

Nelle ultime ore Chanel Totti e Ilary Blasi sono partite insieme, mostrandosi sulle poltrone di un treno Alta Velocità alle prese col viaggio. Il dettaglio che è balzato subito all'occhio? Complice probabilmente il fatto che intendevano approfittare della "traversata" per rilassarsi, hanno entrambe rinunciato al trucco, immortalandosi in primo piano con i visi al naturale e con i capelli non perfettamente in piega. Niente eye-liner, ombretto, blush o fondotinta, hanno lasciato la pelle acqua e sapone, mettendo in risalto la loro bellezza semplice. Ilary ha fatto però una piccola "eccezione" indossando degli occhiali da vista con la montatura doppia e tartarugata. Capelli extra lisci e scurissimi per Chanel, mezzo raccolto messy per la mamma: le due insieme non sono forse adorabili?

Ilary Blasi e Chanel Totti in versione cozy

Ilary e Chanel per il viaggio in treno hanno rinunciato agli abiti scintillanti e sofisticati che di solito sfoggiano in pubblico, hanno preferito puntare tutto sulla comodità e sullo stile casual. La conduttrice ha abbinato una t-shirt grigia a una giacca dark, completando il tutto con alcuni accessori griffati, dai bracciali di Hermès alla Birkin bag in verde Tiffany. Non è mancato, inoltre, il laccetto a tracolla porta-smartphone. Chanel, invece, ha voluto lasciar trionfare la semplicità con una t-shirt bianca a girocollo dal mood minimal. Insomma, mamma e figlia hanno dimostrato che non vestono sempre da dive, nella quotidianità lasciano spazio ai capi cozy e monocromatici.