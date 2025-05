video suggerito

Chi ha firmato gli abiti che Chanel Totti ha indossato alla festa per i 18 anni Chanel Totti per il grande party in suo onore, per i 18 anni, ha voluto vestirsi da vera Diva, indossando due creazioni scintillanti super glamour. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per festeggiare in grande stile i 18 anni, Chanel Totti ha invitato gli amici e le persone a cui vuole bene in una location da sogno, dove ha organizzato una festa curata in ogni dettaglio. È stato il suo modo per iniziare un nuovo capitolo della sua vita: la maggiore età! La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, ha compiuto 18 anni il 13 maggio e in questi giorni ha avuto diverse occasioni, per celebrarli. Prima la festicciola allo scoccare della mezzanotte, poi la cena in un noto ristorante romano e infine questo mega party curato dalla event planner Annalisa Vollero, che si è tenuto in un castello. Nella serata in suo onore, la festeggiata ha fatto due cambi d'abito, uno più scintillante dell'altro.

Chi ha firmato i look della festeggiata

I look della festeggiata sono stati centrali, anche per l'allestimento. A Fanpage.it, infatti, la event planner Annalisa Vollero ha spiegato: "Il moodboard dell'evento erano i due colori metallici oro e argento più il bianco. Lei ha voluto tutto nelle sfumature del bianco, abbastanza sobrio. La torta riprendeva i fiocchetti argento del ricamo del vestito". Invece agli ospiti ha dato un dress code nero. Era in total black sua madre Ilary Blasi e come lei anche tutti gli altri amici.

Da diva glamour della festa in suo onore, la neo 18enne ha fatto due cambi d'abito puntando in entrambi i casi su creazioni preziose e scintillanti. Ha indossato un abito lungo per l'ingresso al castello e per tutta la prima parte della serata: un vestito strapless con design a sirena e leggero strascico, interamente ricoperto di cristalli e paillettes.

Leggi anche Quanto è costata la festa dei 18 anni di Chanel Totti

Ricami sofisticati anche sul secondo abito, stavolta un mini dress corto, nuovamente strapless, sfoggiato per il taglio della torta e la parte finale della festa, dove era ovviamente presente un dj che ha fatto ballare i 200 ospiti tutta la notte. Chanel Totti si è affidata a un brand specializzato in abiti da sposa.

L'atelier si trova a Napoli e vende le creazioni di diversi stilisti del settore fashion bridal (tra cui Zuhair Murad, Galia Lahav, Nicole). Sembra che le ricamatrici dell'atelier si siano date un bel da fare per rendere l'abito davvero perfetto in ogni singolo dettaglio e ogni singola applicazione.