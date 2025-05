Dove ha festeggiato i 18 anni Chanel Totti: un castello pieno di fiori e con spumante personalizzato

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti ha compiuto 18 anni la scorsa settimana ma ha rimandato i festeggiamenti in gran stile al weekend. Sabato è diventata protagonista di un sontuoso party in una esclusiva location romana, dove ha riunito non solo gli amici più cari ma anche i familiari, Francesco Totti e Ilary Blasi in primis. Ha indossato due scintillanti abiti su misura, ha ricevuto un dolcissimo regalo dal fratello Cristian e ha fatto ballare tutti con un dj: insomma, il compleanno si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico. Solo di recente, però, la neo-diciottenne ha cominciato a condividere gli scatti più belli della serata: qual è il castello che ha scelto per celebrare questo importante traguardo?

Dove ha festeggiato i 18 anni Chanel Totti

Il castello di Tor Crescenza si trova a Roma nella zona Grottarossa e le sue origini risalgono all'XI secolo quando la famiglia dei Crescenzi la usava come residenza in campagna, servendosi delle torri per fare da guardia alla campagna romana. Oggi è di proprietà privata e viene usato per eventi e cerimonie di prestigio: tra le sue sale è possibile ammirare opere d’arte, affreschi, statue e fontane di grande valore storico e artistico.

Il castello di Tor Crescenza

La cosa che in pochi ricordano è che, oltre a essere comparso in diversi film, da Il monaco di Monza di Totò a 2061 – Un anno eccezionale con Massimo Ceccherini, ha ospitato anche il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi nel 2005. Successivamente, inoltre, il calciatore ha anche festeggiato qui i suoi 40 anni. Chanel, dunque, si è semplicemente limitata a rispettare una sorta di "tradizione di famiglia".

Gli interni del castello

L'allestimento del castello romano

A rendere ancora più esclusiva la location principesca è stato l'allestimento. All'esterno è stato proiettato il nome di Chanel su tutte le torri, mentre la sala principale è stata riempita di fiori bianchi che cadevano dai soffitti e di maxi tavole rotonde destinate ai vari gruppi di invitati.

L'allestimento personalizzato

Rose bianche a centro tavola, tovaglioli personalizzati, stand per lo street food e un sofisticato menù stellato: tutto al party era a tema e soprattutto curato nei minimi dettagli.

Lo spumante personalizzato

Come si è conclusa la serata? Non solo con una enorme torta a sette piani tagliata direttamente dalla festeggiata ma anche con delle bottiglie di spumante decorate con dei portachiavi metallici che riproducevano il nome di Chanel. Insomma, la neo-diciottenne non si è lasciata mancare proprio nulla e di certo ricorderà questa meravigliosa serata per tutta la vita.