video suggerito

Cosa ha regalato Cristian Totti alla sorella Chanel per i 18 anni Chanel Totti ha festeggiato i suoi 18 anni con una mega festa in un castello romano. Ad accoglierla nella location c’era il fratello Cristian, che proprio all’inizio della serata le ha consegnato il suo regalo: ecco di cosa si tratta. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chanel Totti ha compiuto 18 anni la scorsa settimana ma ancora oggi si parla del suo compleanno, il motivo? Dopo aver festeggiato prima con papà Francesco a casa e poi con mamma Ilary Blasi al ristorante, nel weekend è diventata protagonista di un sontuoso party al Castello di Tor Crescenza, a Roma. Trasformatasi in una vera e propria principessa con due abiti scintillanti fatti su misura, Chanel ha celebrato l'ingresso nella maggiore età tra brindisi con gli amici, un menù stellatohttps://www.fanpage.it/stile-e-trend/viaggi/qual-e-la-tenuta-con-chef-stellato-scelta-da-chanel-totti-per-festeggiare-i-18-anni/ e una location fiabesca fatta di fiori e gadget personalizzati. All'arrivo alla location, inoltre, è stata accolta dal fratello Cristian Totti con un regalo spettacolare: ecco di cosa si tratta.

L'ingresso di Chanel Totti al mega party

Alla festa di 18 anni di Chanel Totti c'erano oltre 200 invitati e tutti hanno immortalato almeno uno dei momenti più spettacolari della serata, dai primi piani al menù gourmet all'arrivo del dj, fino ad arrivare al taglio dell'enorme torta personalizzata a 7 piani. A essere diventato virale sui social è stato l'ingresso della festeggiata, annunciato dal vocalist che, oltre a esortare gli ospiti ad alzarsi, ha l'ha accolta con queste parole: "Da questo momento la luce, la bellezza, la sensualità fatta a donna ovvero Chanel Totti". Ad attenderla nello spazio antistante ai tavoli c'era il fratello Cristian, che non ha esitato ad abbracciarla, baciarla e consegnarle il regalo.

L'arrivo di Chanel Totti

Il regalo di Cristian Totti

Quale regalo ha fatto Cristian alla sorella? Un enorme mazzo di rose rosse, avvolto in un bouquet con una carta di raso blu notte. Come rivelato dal video condiviso da Giacomo di Fiore, uno storico fotografo di matrimoni napoletano, i fiori sembrano essere più di 100 e sono perfetti per rendere omaggio a un traguardo importante come la maggiore età. In questo momento della serata ha sorpreso non poco l'assenza di Cristian Babalus, il fidanzato di Chanel che però da diversi mesi non appare sui social in sua compagnia. I due si saranno lasciati o semplicemente vogliono vivere la relazione lontana dai riflettori?