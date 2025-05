video suggerito

Chanel Totti festeggia i 18 anni con due look scintillanti: dall’abito con strascico al minidress Mega party per Chanel Totti, in onore dei 18 anni da poco compiuti. Per la grande serata in suo onore ha fatto due cambi look uno più glamour dell’altro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

Prima la festa organizzata da papà Francesco Totti, poi la cena intima con mamma Ilary Blasi in un noto ristorante romano e infine il mega party con gli amici da vera diva. È da giorni che è festa, per Chanel Totti, che è diventata maggiorenne: ha compiuto 18 anni il 13 maggio e li sta celebrando davvero in grande stile. Ha chiuso i festeggiamenti con un party a cui erano presenti tutti gli amici: immancabili djset e torta gigante. E per l'occasione ha scelto di indossare non uno, ma due abiti, da vera regina della serata.

I due look di Chanel Totti per il party in suo onore

Ultimamente le spose sono solite scegliere per il grande giorno due o più creazioni. È un modo per sentirsi davvero protagoniste, per vedersi più belle che mai e perché no, anche indossare abiti capaci di rappresentare tutte le sfaccettature del proprio carattere, passando da uno stile all'altro.

Spesso si usa una creazione più tradizionale per la cerimonia e qualcosa di più sbarazzino e "modaiolo" per i festeggiamenti, così da potersi sbizzarrire e divertirsi (anche più in comodità). Chanel Totti ha fatto qualcosa di simile, nel suo grande giorno: non quello del matrimonio, bensì quello dei 18 anni!

Li ha compiuti qualche giorno fa e da allora è sempre festa! Ma per il mega party con gli amici ha voluto fare davvero le cose in grande stile. Ne ha dato un assaggio sui social, dove ha testimoniato alcuni momenti della festa, accompagnata dalla musica di un djset. Per la grande seraìta in suo onore ha indossato due abiti.

Il primo è un long dress strapless con silhouette a sirena, un accenno di strascico, impreziosito da ricami e cristalli. Scintillii e bagliori anche per il secondo look, da vera party girl e decisamente trendy: è un minidress strapless semi trasparente tempestato di paillettes. Differente anche l'acconciatura: prima capelli liscissimi, poi un effetto bagnato di tendenza. Insomma, la neo 18enne non ha deluso le aspettative ed è stata davvero la regina della serata.