I vestiti da sposa di Veronica Ferraro: minidress e look scintillante alla festa Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono detti sì. La sposa ha indossato tre abiti: look tradizionale alla cerimonia, due outfit più moderni per la festa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono detti sì. L'influencer e il produttore musicale hanno ufficializzato la loro relazione due anni fa e hanno mantenuto grande riserbo sulle nozze, senza rivelarne il giorno preciso e la location fino all'ultimo. Tutto top secret insomma. Alla cerimonia erano presenti tantissimi amici della coppia, tra cui anche Chiara Ferragni, che ha fatto da testimone di nozze. Stesso ruolo, ma dalla parte dello sposo, per Biagio Antonacci. Dopo la romantica cerimonia, gli sposi hanno festeggiato assieme ai loro invitati. La festa è stata un vero e proprio concerto con le esibizioni di Emma, Negramaro, Annalisa, Tananai. La sposa nell'arco della giornata ha indossato tre abiti.

Il primo abito da sposa di Veronica Ferraro

Per la cerimonia nuziale, la sposa ha rispettato la tradizione: abito bianco classico ed elegante, molto semplice, senza decorazioni, completato con gioielli Damiani. È un vestito a maniche corte con scollo a barchetta a e un drappeggio morbido all'altezza del punto vita. Il pezzo forte è il maxi strascico da vera principessa, lunghissimo e ricamato sugli orli con dettagli floreali.

Veronica Ferraro in abito da sposa con Chiara Ferragni e le damigelle

I cambi look della sposa

Come molte spose, anche Veronica Ferraro ha scelto di indossare più abiti da sposa affidandosi ad Atelier Emé. È la tendenza bridal del momento, gettonatissima soprattutto tra le celebrity, che preferiscono un look nuziale romantico e tradizionale per la cerimonia, per poi stupire i loro invitati al party con qualcosa di più sbarazzino e moderno, che permetta anche di stare più comodi per divertirsi sulla pista da ballo.

La sposa col minidress

Ha fatto così Cecilia Rodriguez questa estate: per lei tre abiti bianchi. Diletta Leotta ha fatto addirittura di più: una creazione personalizzata realizzata appositamente per lei da 22 mila euro che comprendeva 3 look in 1 più un ulteriore minidress. Veronica Ferraro per la serata ha infatti puntato su qualcosa di più moderno, sempre con gioielli Damiani (brand che ha firmato anche le fedi). Messo da parte il primo abito, ha sfoggiato un minidress strapless e una creazione scintillante tempestata di microcristalli, con scollo a V e dettagli cut out sui fianchi.

Il terzo abito da sposa