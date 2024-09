video suggerito

Veronica Ferraro sposa Davide Simonetta: abito a maniche corte e velo lunghissimo per il matrimonio Veronica Ferraro ha appena sposato Davide Simonetta, coronando così il suo sogno d’amore dopo due anni di fidanzamento. Per il grande giorno ha rispettato la tradizione dell’abito bianco, sfoggiando un modello a maniche corte con un velo lunghissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate 2024 è quasi finita ma non per questo è arrivata al termine anche la stagione dei matrimoni, anzi, sono moltissime le coppie che approfittano delle giornate più fresche e miti di settembre per pronunciare il fatidico sì ed evitare di far "soffrire" gli invitati sotto il sole rovente di giugno e luglio. È il caso di Veronica Ferraro, che proprio oggi ha sposato Davide Simonetta, famoso produttore musicale con cui sta insieme da circa 2 anni. Per l'influencer amica di Chiara Ferragni si tratta delle seconde nozze, in passato è stata legata a Giorgio Merlino, dal quale si è separata definitivamente nel 2021 (quando lui si è trasferito a Los Angeles). Cosa ha indossato per il suo grande giorno?

Il matrimonio di Veronica Ferraro e Davide Simonetta

Veronica Ferraro e Davide Simonetta, in arte d.whale, hanno rivelato di avere una relazione nel 2022 e appena un anno dopo, nel luglio 2023, si sono fidanzati ufficialmente dopo una proposta di matrimonio andata in scena in Puglia (lei ha anche mostrato con orgoglio il prezioso anello di diamanti sui social).

La location del matrimonio

Dopo l'addio al nubilato trascorso a Maiorca con le amiche, l'influencer ha deciso di mantenere un certo riserbo sull'organizzazione del matrimonio, basti pensare al fatto che non ha rivelato neppure pubblicamente la location. Le uniche cose certe sono che è stato celebrato con un ricevimento all'aperto e che Chiara Ferragni ha ricoperto i panni di testimone (dopo che negli scorsi mesi l'aveva accompagnata anche alla ricerca dell'abito).

L'abbraccio con Chiara Ferragni

L'abito da sposa di Veronica Ferraro

Per rendere speciale il suo grande giorno Veronica Ferraro ha curato nei minimi dettagli il suo stile. Ha rispettato la tradizione del total white con un lungo abito a sirena dalla silhouette sinuosa e fasciante.

L'abito da sposa col maxi velo

Si tratta di un modello lungo fino ai piedi con un maxi strascico, le maniche corte, lo scollo a barchetta e un drappeggio morbido all'altezza del punto vita. A rendere il look bridal ancora più principesco è stato il velo lunghissimo e ricamato sugli orli con dei dettagli floreali. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha scelto un raccolto tiratissimo ma con dei ciuffi lasciati liberi sui lati del viso.

L'abito da sposa di Veronica Ferraro