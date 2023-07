Veronica Ferraro annuncia il fidanzamento in corsetto: l’anello ha una fascia di brillanti Veronica Ferraro, tra le amiche più strette di Chiara Ferragni, si sposa: su Instagram ha condiviso le foto scattate dopo proposta e mostrato l’anello di fidanzamento.

A cura di Beatrice Manca

L'influencer Veronica Ferraro sposerà presto il fidanzato Davide Simonetta: l'annuncio è arrivato a sorpresa con un post di Instagram, durante una vacanza in Puglia. Per annunciare il fidanzamento Veronica Ferraro ha scelto un outfit a tema lingerie, con corsetto e gonna satinata a vita bassa, e ha condiviso le foto del prezioso anello. Tra le prime a congratularsi la migliore amica Chiara Ferragni, emozionata per il matrimonio in vista.

La proposta di matrimonio di Davide Simonetta a Veronica Ferraro

Veronica Ferraro è una delle migliori amiche di Chiara Ferragni nonché una delle influencer più seguite d'Italia. Ha anche lanciato una linea di abbigliamento, Not After Ten. Da due anni ha una relazione col produttore musicale Davide Simonetta, autore di brani di successo per Marco Mengoni, Fedez e Annalisa. La proposta di matrimonio è avvenuta in modo discreto e riservato in Puglia, un luogo speciale per la coppia: è proprio qui che i due sono stati presentati, inizialmente solo per telefono, da amici in comune. Per chiedere alla fidanzata di sposarlo, Simonetta ha scritto una canzone ad hoc.

Veronica Ferraro e Davide Simonetta

L'anello di fidanzamento di Veronica Ferraro

Al colmo della felicità, Veronica Ferraro ha condiviso le foto della sua serata speciale su Instagram. Nelle foto l'influencer indossa un particolare look lingerie: un corsetto rosa cipria senza spalline e una gonna satinata a vita bassa che scopre l'ombelico, ‘sorretta' da una specie di reggicalze. A rubare la scena è ovviamente l'anello: un diamante di forma circolare montato su una fascia di brillanti. Anche il promesso sposo ha pubblicato sui social la foto dell'anello, simbolo del loro amore. La coppia è stata invasa dalle congratulazioni social e ora la curiosità è alle stelle: quando sarà il matrimonio? Vedremo Chiara Ferragni nel ruolo di damigella?