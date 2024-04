video suggerito

Angelina Mango compie 23 anni: festa di compleanno con maglia da baseball oversize e zeppe Angelina Mango ha compiuto 23 anni ieri e per l'occasione ha riunito gli amici più cari e alcuni membri del suo staff a cui è molto legata: ecco cosa ha indossato per la festa di compleanno.

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Mango sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: a meno di un anno dal secondo posto ad Amici di Maria De Filippi, lo scorso febbraio ha trionfato al Festival di Sanremo con il brano La Noia e da allora non si è più fermata. Ospitate in tv, interviste di ogni tipo ed esibizioni in giro per l'Europa: ora è alle prese con i preparativi per l‘Eurovision 2024, evento che la vedrà protagonista il prossimo maggio insieme a tutti gli artisti più talentuosi del continente. Ieri, dunque, in occasione del suo 23esimo compleanno, non poteva che organizzare dei festeggiamenti scatenati con le persone care: ecco cosa ha indossato.

La festa per i 23 anni di Angelina Mango

Ieri, 10 aprile 2024, Angelina Mango ha compiuto 23 anni e, complice il fatto che probabilmente è stata impegnata per tutta la giornata con le prove per l'Eurovision, ha festeggiato solo in serata, riunendo gli amici e i membri dello staff per un party intimo. Ha evitato di fare le cose in grande, ha semplicemente spento le candeline in una sala privata, emozionandosi mentre esprimeva il desiderio e posando con il sorriso stampato sulle labbra sullo sfondo di due maxi palloncini a forma di numero 18 (dettaglio ironico per "nascondere" la sua vera età). Tra gli invitati c'era anche Nick Cerioni, stylist a cui si sta affidando fin dall'esperienza sanremese, che non ha esitato a immortalarla in versione casual davanti alla maxi torta personalizzata.

Il party di compleanno di Angelina Mango

Angelina Mango in versione birthday girl

L'avevamo lasciata tra tute cut-out con i limoni e maxi mantelli di velluto, ora che si è presa una temporanea pausa dalle prove Angelina Mango ha lasciato spazio al suo tanto amato stile casual. Per festeggiare il compleanno con gli amici ha indossato una maxi t-shirt ispirata a quella dei giocatori di baseball americani, un modello oversize in blu cobalto con il numero 23 stampato sul petto.

Il look da compleanno di Angelina

L'ha usata come un minidress, lasciando così le gambe in vista. Naturalmente non potevano mancare gli stivali con la maxi zeppa, questa volta declinati in una versione bianca e borchiata. Collanine colorate, capelli sciolti ed eye-liner sugli occhi: Angelina è una diva contemporanea e super trendy.