Angelina Mango a Madrid prima dell’Eurovision 2024: è dark con maxi scollatura e mantello di velluto Angelina Mango è volata a Madrid per il Pre-Party ES 2024, il primo evento legato all’Eurovision. Sul palco si è esibita sulle note de La Noia, incantando tutti in total black. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Mango è l’artista italiana più amata e richiesta del momento: dopo essersi classificata seconda ad Amici lo scorso anno, a febbraio ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con La Noia e ora si prepara per l’incredibile esperienza all’Eurovision (nella speranza di “raddoppiare” e di diventare anche la regina della musica europea come successo ai Maneskin nel 2021). Sui social aveva già documentato i primi preparativi tra look super glamour e performance da urlo, solo nelle ultime ore però ha dato davvero il via al tour promozionale che la porterà a Malmö. Sabato notte ha partecipato al Pre-Party ES 2024 che si è tenuto alla Sala La Riviera di Madrid, incantando tutti con la sua grinta, il suo talento e il suo stile dark super sofisticato.

Chi ha firmato il look nero di Angelina Mango a Madrid

Se a Sanremo 2024 aveva puntato tutto sullo stile hippie con minidress colorati e abiti con "la coda", per l’esibizione a Madrid che ha anticipato l'Eurovision Angelina Mango ha detto addio all'effetto variopinto, preferendo l’eleganza senza tempo del total black.

Angelina Mango in total black

Seguita dallo stylist di fiducia Nick Cerioni (che ha curato tutto il suo armadio per il Festival), la cantante ha sfoggiato un look su misura firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Si tratta di un outfit composto da “due pezzi”: un minidress aderente con una maxi scollatura arricchita da un ferretto a vista sotto al décolleté e un mantello oversize lungo fino ai piedi decorato all-over con dei dettagli di velluto in tinta.

Angelina Mango in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Angelina Mango con maxi zeppe e collanine colorate

Per il party madrileno andato in scena nel weekend Angelina Mango non ha rinunciato a quelli che sono ormai diventati i tratti distintivi del suo stile, ovvero le scarpe con le zeppe XXL (sulle quali era addirittura inciampata sul palco dell'Ariston) e le collanine colorate con i ciondoli portafortuna delle quali parla anche nel testo de La Noia.

Angelina con il look Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Insomma, Angelina sembra avere tutte le carte in regola per andare alla conquista del palco dell’Eurovision: anche a Malmö opterà per un mood da diva dark? L'unica cosa certa è che ha talento e grinta da vendere e di sicuro riuscirà a sbaragliare la concorrenza nonostante la sua giovanissima età.