Angelina Mango si prepara all'Eurovision tra boxer a vista e tute arcobaleno Angelina Mango ha cominciato le prove per l'Eurovision 2024. La vincitrice di Sanremo si prepara a debuttare sul palco di Malmö senza dimenticare lo stile vivace che l'ha contraddistinta anche all'Ariston.

A cura di Arianna Colzi

Angelina Mango

A poco più di un mese dal Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango ha cominciato le prove per l'Eurovision Song Contest che si terrà il 9 maggio a Malmö in Svezia. Una recente modifica del regolamento prevede che la cantante de La Noia canti due volte invece di una, dunque le prove si infittiscono con l'obiettivo di portare le stesse emozioni dell'Ariston sul palco svedese. Nelle ultime ore ha condiviso un post dove mostra alcuni scatti durante le prove.

I look di Angelina Mango per le prove dell'Eurovision

Nonostante manchino ancora di due mesi, Angelina Mango è già a lavoro per l'Eurovision Song Contest. Anche per le prove l'artista non rinuncia a un tocco di glamour scegliendo un body nero attillato in vinile, indossato con un paio di pantaloni color borgogna con boxer a vista. Questa tendenza, riportata in auge daMiu Miu nella collezione Primavera/Estate 2023, ha spopolato durante la scorsa estate soprattutto tra le celebrities come Chiara Ferragni ed Elodie: come dimostra anche Angelina Mango, questo trend sembra pronto a dominare anche la Primavera/Estate 2024.

Angelina Mango in sala prove

Oltre a questo look cozy ma super di tendenza, Angelina Mango ha optato anche per una comoda jumpsuit per le prove per l'Eurovision. Si tratta del modello Iride in velluto con stampa arcobaleno firmata Pucci. Questo motivo coloratissimo che rende la tuta con cappuccio ricca di colori e sfumature è parte dell'eredità del brand italiano, i cui abiti sono riconoscibili anche grazie a questo tipo di stampa inconfondibile. Questo capo in particolare viene venduto sui principali siti di e-commerce a 1.100 euro.

Angelina Mango in Pucci

Come abbiamo visto al Festival di Sanremo 2024, anche per le prove e la vita di tutti i giorni Angelina Mango ama raccogliere i suoi capelli castani in code altissime dando loro anche un tocco wet. Anche in sala prove l'artista ha sfoggiato una lunga coda di cavallo con effetto bagnato, a modellare i baby hair che si trovano all'attaccatura dei capelli con un piccolo effetto onda. Un tocco glamour irresistibile.

Angelina Mango in uno scatto postato sui suoi social