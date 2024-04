Angelina Mango lancia Poké Melodrama: nude look e zeppe scintillanti sulla copertina del primo album

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il 2024 sembra essere l'anno di Angelina Mango: a pochi mesi dal secondo posto ad Amici di Maria De Filippi, ha partecipato e trionfato al Festival di Sanremo e ora si prepara a portare il brano La Noia sul palcoscenico dell'Eurovision, l'attesissimo evento musicale che si terrà in Svezia il prossimo maggio. Dopo le prove con i boxer a vista e l'esibizione col maxi mantello di velluto, ieri ha approfittato dell'esclusivo concerto al Fabrique di Milano per annunciare una notizia sensazionale: il prossimo 31 maggio sarà fuori il primo album della sua carriera, si intitolerà Poké Melodrama e verrà accompagnato da una cover all'insegna della sensualità (che è già stata spoilerata sui social).

Il look nudo di Angelina Mango

Il 31 maggio sarà una giornata importante per Angelina Mango: vedrà il debutto di Poké Melodrama, il suo primo album che conterrà sia La Noia che una serie di altri brani inediti. Attualmente disponibile in pre-order, è stato accompagnato da una cover all'insegna del glamour e della sensualità che è già stata condivisa sui social. Seguita dal fidato stylist Nick Cerioni, la cantante ha sfoggiato un look dall'effetto nudo che ha messo in risalto sia la sua silhouette che i tatuaggi che ha sparsi sul corpo. Pantaloncini aderentissimi a vita alta e micro reggiseno incrociato, entrambi color nude: Angelina si è trasformata in una vera e propria diva che non ha paura di osare.

Poké Melodrama

Angelina Mango con la pelle a effetto bagnato

A completare l'outfit da copertina non potevano mancare le tanto amate maxi zeppe (a cui Angelina sembra non poter proprio rinunciare) ma questa volta declinate in una versione glamour. La cantante ha infatti abbinato il completo nudo a un paio di stivaletti con maxi tacco e plateau, per la precisione un modello a fondo nero ma tempestato di cristalli scintillanti. Capelli sciolti e ondulati, trucco naturale e pose plastiche: a fare la differenza è stato l'olio che ha cosparso su tutto il corpo che ha aggiunto un tocco di "effetto bagnato" sulla pelle. Insomma, Angelina è cresciuta e sembra essere prontissima per andare alla conquista delle classifiche internazionali.

