Angelina Mango dice addio alle zeppe e indossa i tacchi: "Ho deciso che mi vestirò da signorina" Angelina Mango è salita sul palco con Tedua durante gli I-Days che si sono tenuti a Milano nel weekend e ha sorpreso tutti con un nuovo stile. Abito nude e tacchi alti: ecco chi ha firmato il look.

A cura di Valeria Paglionico

Nel weekend si sono tenuti gli I-Days di Milano, l'Independent Days Festival che si svolge in diverse città italiane nei mesi estivi. A infiammare il palcoscenico dell'Ippodromo Snai di San Siro è stato soprattutto Tedua, che per l'occasione ha voluto al suo fianco Angelina Mango. La cantante si è esibita in un esclusivo duetto sulle note di Angelo Custode, sorprendendo i fan con un look tutto nuovo. Oltre ad aver seguito la mania degli abiti nudi, ha anche detto addio alle zeppe: ecco chi ha firmato l'abito che sembra di plastica indossato dalla vincitrice di Sanremo 2024.

Angelina Mango col nude look all'Ippodromo di Milano

Per la sua prima volta agli I-Days di Milano Angelina Mango ha puntato tutto su un look fuori dalla sua "comfort-zone". Seguita dal fidato stylist Nick Cerioni, ha seguito il trend degli abiti nude con un lungo vestito firmato Diesel. Si tratta di uno slip dress della collezione Primavera/Estate 2024, ha le spalline sottili, la scollatura generosa e un body "sovrapposto", la sua particolarità? È realizzato in un tessuto che sembra pvc trasparente (anche se è foderato ad hoc per non lasciare nulla in vista). A fare la differenza, però, sono state le scarpe: la cantante ha rinunciato alle maxi zeppe, ormai tratto distintivo del suo stile, e ha indossato un paio di sandali col vertiginoso tacco a spillo.

Diesel collezione S/S 2024

La rivoluzione di stile di Angelina Mango

Poche ore dopo l'esibizione con Tedua, Angelina Mango è intervenuta sui social per commentare la piccola rivoluzione di stile messa in atto, anche se lo ha fatto con estrema ironia.

Angelina Mango in versione "duchessa"

Niente più tutine seconda pelle o tute con boxer in vista, ha posato di fronte lo smartphone con indosso un abitino bianco in stile bambolina con gonna a ruota e volant sul corsetto. Nella Stories ha poi dichiarato: "Ho deciso che mi vestirò da signorina. Bridgerton: potete chiamarmi Duchessa". La trasformazione fashion sarà definita o si tratterà solo di uno scherzo che la cantante ha riservato ai fan?