La scaletta del concerto di Tedua all'Ippodromo Snai di San Siro: l'ordine delle canzoni Tedua si esibirà il 29 e 30 giugno all'Ippodromo Snai di Milano nell'ambito degli I-Days dove canterà branio come Wasabi 2.0, Vertigini e Paradiso artificiale. Ecco una scaletta possibile.

A cura di Redazione Music

Tedua

Tedua terrà un doppio concerto il 29 e 30 giugno all'all’Ippodromo SNAI di Milano, nel contesto degli I-Days di Milano, per l'evento intitolato "Il Paradiso – Atto Finale" che segue l'uscita e il successo dell'album "La Divina Commedia", uscito anche in versione Deluxe con otto canzoni inedite. Il rapper ligure è uno degli esponenti più noti e di peso della cosiddetta Drilliguria, uno dei rapper che negli anni è riuscito a mantenere alta l'attenzione su di sé. Probabilmente Tedua – il cui vero nome è Mario Molinari – presenterà per la prima volta anche i brani inediti presenti nell'ultima versione dell'album, ovvero Paradiso II, Mare Calmo, Al Limite, Kill Bill, Beatrice, Jolly Roger, Parole Vuote (La Solitudine) e Angelo Custode e chissà che queste non le canti anche con gli artisti con cui ha duettato (tra cui Annalisa, Angelina Mango, Capo Plaza). Tedua sarà protagonista anche di altri appuntamenti come il Lucca Summer Festival, il Ferrara Summer Festival.e Collisioni, tra le altre.

La scaletta di Tedua all’Ippodromo Snai di Milano

Durante le due serate a Milano probabilmente Tedua – che pochi giorni fa è salito sul palco di Sfera Ebbasta a San Siro – porterà con sé qualche ospite, di certo avrà alcuni artisti giovani in apertura: sabato 29 giugno saliranno sul palco prima di lui 21Savage, Kid Yugi e Night Skinny mentre domenica 30 giugno toccherà a Offset, Artie 5ive e Night Skinny. Sicuramente Tedua canterà anche le canzoni nuove sul palco che si aggiungeranno alle sue più famose. Non c'è ancora la scaletta definitiva, ma un'idea potremmo farcela in base a quella con cui si è esibito lo scorso dicembre al Mediolanum Forum:

Intro La Divina Commedia

Angelo All'lnferno

Lo sai

Athena beat

Inferno + LoFi Drill

Paradiso Artificiale

Lo-fi For U

Volgare

Mancanze Affettive

Diluvio A Luglio

Mash Up

Red Light

Soffierà

OC (California)

3 Chances (dilla tutta)

Il fabbricante di chiavi

Intro Orange County

Houston

Scala Di Milano

Sangue misto

La legge del più forte

Buste della spesa

Bro II

Blueface

Mash Up

Purple

Acqua (malpensandoti)

Anime Libere

Dimmi che c'è

La Verità

Parole vuote (La solitudine)

Lingerie

Hoe

Malamente

Bagagli (Improvvisazione)

Wasabi 2.0

Vertigini

Outro Purgatorio