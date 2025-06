La scaletta del concerto 2025 di Bruce Springsteen allo stadio San Siro: l’ordine delle canzoni a Milano

video suggerito

Questa sera, 30 giugno, Bruce Springsteen torna in concerto con la The E Street Band per il primo dei due concerti sold out che terrà allo stadio San Siro di Milano, il secondo sarà il prossimo 3 luglio. Il Boss fa il suo ritorno in Italia a due anni dall'ultima volta e lo fa in uno dei tempi dello sport e della musica italiana portando a nove i suoi concerti nello stadio milanese a partire dal concerto del 21 giugno 1985. Il concerto arriva a pochissimi giorni dall'uscita di "TRACKS II: THE LOST ALBUMS", i sette album inediti del cantautore, ovvero un cofanetto che racchiude 83 brani, "dischi completi, alcuni addirittura già mixati ma mai pubblicati" come ha detto il cantautore. Per quanto riguarda l'organizzazione i cancelli dello Stadio San Siro di Milano apriranno alle 17 e lo show avrà inizio alle 20.

La scaletta del concerto di Bruce Springsteen allo stadio San Siro di Milano il 30 giugno

Bruce Springsteen, quindi, torna in Italia per due concerti, il primo questa sera 30 giugno 2025 e il secondo il 3 luglio. È altissima l'attesa per il ritorno in Italia del Boss che in questo tour sta portando avanti una scaletta da 30 brani che varia in alcune date, ma contiene comunque alcune delle canzoni che lo hanno reso iconico. E chi abbia mai visto almeno un concerto del Boss sa quanto sia un vero e proprio rito. Nella scaletta con cui sta girando ci sono canzoni come Land of Hope and Dreams, The Promised Land, Thunder Road, Dancing in the Dark, Born to run e Born in the USA. Ecco la scaletta che Bruce Springsteen potrebbe suonare al San Siro di Milano:

No Surrender My Love Will Not Let You Down Land of Hope and Dreams Death to My Hometown Lonesome Day Rainmaker Darkness on the Edge of Town The Promised Land Hungry Heart The River Youngstown Murder Incorporated Long Walk Home House of a Thousand Guitars My City of Ruins I'm on Fire Because the Night (Patti Smith Group cover) Wrecking Ball The Rising Badlands Thunder Road Born in the U.S.A. Born to Run Bobby Jean Dancing in the Dark Tenth Avenue Freeze-Out Twist and Shout Chimes of Freedom(Bob Dylan cover) This Land Is Your Land (Woody Guthrie song)