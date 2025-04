video suggerito

Incredibile Bruce Springsteen, il Boss pubblica 7 album con 83 inediti: "Erano canzone per me e gli amici intimi" Annunciata l'uscita del secondo volume di Tracks, dal titolo The Lost Albums: si tratta di un box che contiene 83 canzoni inedite di Bruce Springsteen, composte tra il 1983 e il 2018, divise in 7 album. Il progetto sarà disponibile dal prossimo 27 giugno.

A cura di Vincenzo Nasto

Bruce Springsteen, via Comunicato Stampa

Bruce Springsteen ha annunciato nelle scorse ore la data d'uscita del secondo volume di Tracks, dal titolo The Lost Albums: si tratta di un box che contiene 83 canzoni inedite e mai pubblicate nei progetti precedenti. Il tutto diviso, questa volta, in sette album: LA Garage Sessions ’83, Streets of Philadelphia Sessions, Faithless, Somewhere North of Nashville, Inyo, Twilight Hours e Perfect World. Si dovrà attendere quindi il prossimo 27 giugno per poter ascoltare nuova musica dal Boss, anche se ad anticipare l'uscita del progetto, che conterrà un viaggio di oltre 30 anni, dal 1983 al 2018, è stata pubblicata nelle scorse ore la prima traccia: si tratta di Rain In The River, che farà parte dell'album perduto Perfect World. The Lost Albums sarà disponibile in edizione limitata in formato 9 LP, 7 CD e digitale, con packaging distintivo per ciascun album inedito e un libro rilegato in tessuto di 100 pagine.

Un viaggio inedito di 35 anni nella musica di Bruce Springsteen

I lavori sono stati frutto dell'ennesima collaborazione di Springsteen con il produttore Ron Aniello, l'ingegnere del suono Rob Lebret e il produttore supervisore Jon Landau presso i Thrill Hill Recording Studios nel New Jersey. 83 brani, composti tra il 1983 e il 2018, che vanno a colmare alcuni degli anni discograficamente più importanti dell'autore di Born To Run: 35 anni di scrittura e registrazioni casalinghe – ma fatte assieme ad altri musicisti – che diventano adesso una nuova vetrina sulla storia musicale del cantante. Nel comunicato stampa vengono riprese anche le parole di Springsteen: "Questi erano dischi completi, alcuni addirittura già mixati ma mai pubblicati. Ho suonato questa musica per me stesso e per alcuni amici intimi per anni. Sono felice che ora possiate finalmente ascoltarla. Spero che vi piaccia".

Il 27 giugno uscirà anche il set Lost And Found: Selections from The Lost Albums

Il primo brano svelato nelle scorse ore è stato Rain In The River, prodotta con la collaborazione della E Street Band, che accompagnerà l'ultimo dei sette dischi dal titolo Perfect World. Ma in questo lungo elenco ci sarà anche Faithless, colonna sonora di un film mai realizzato, ma anche nuovi mondi musicali in Twilight Hours, penultimo progetto della serie, che avrà "atmosfere noir orchestrali", come recita il comunicato stampa. Il 27 giugno sarà disponibile anche il set Lost And Found: Selections from The Lost Albums, con 20 brani selezionati dalla raccolta, in formato 2 LP o 1 CD.

La tracklist di “Tracks II: The Lost Albums”

Qui di seguito ci sono le tracklist di ciascuno dei 7 album nuovi di Bruce Springsteen che saranno pubblicati il prossimo 27 giugno:

LA Garage Sessions ’83

Follow That Dream Don’t Back Down On Our Love Little Girl Like You Johnny Bye Bye Sugarland Seven Tears Fugitive’s Dream Black Mountain Ballad Jim Deer County Fair My Hometown One Love Don’t Back Down Richfield Whistle The Klansman Unsatisfied Heart Shut Out The Light Fugitive’s Dream (Ballad)

Streets of Philadelphia Sessions

Blind Spot Maybe I Don’t Know You Something In The Well Waiting On The End Of The World The Little Things We Fell Down One Beautiful Morning Between Heaven and Earth Secret Garden The Farewell Party

Faithless

The Desert (Instrumental) Where You Goin’, Where You From Faithless All God’s Children A Prayer By The River (Instrumental) God Sent You Goin’ To California The Western Sea (Instrumental) My Master’s Hand Let Me Ride My Master’s Hand (Theme)

Somewhere North of Nashville

Repo Man Tiger Rose Poor Side of Town Delivery Man Under A Big Sky Detail Man Silver Mountain Janey Don’t You Lose Heart You’re Gonna Miss Me When I’m Gone Stand On It Blue Highway Somewhere North of Nashville

Inyo

Inyo Indian Town Adelita The Aztec Dance The Lost Charro Our Lady of Monroe El Jardinero (Upon the Death of Ramona) One False Move Ciudad Juarez When I Build My Beautiful House

Twilight Hours

Sunday Love Late in the Evening Two of Us Lonely Town September Kisses Twilight Hours I’ll Stand By You High Sierra Sunliner Another You Dinner at Eight Follow The Sun

Perfect World

I’m Not Sleeping Idiot’s Delight Another Thin Line The Great Depression Blind Man Rain In The River If I Could Only Be Your Lover Cutting Knife You Lifted Me Up Perfect World